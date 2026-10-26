La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial de Brasil generó una inmediata ola de repercusiones y saludos internacionales desde América, Europa y Asia. Mandatarios progresistas de la región, entre ellos la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, el cubano Miguel Díaz-Canel y el guatemalteco Bernardo Arévalo, calificaron la jornada como un triunfo histórico que fortalece los procesos de integración latinoamericana. El respaldo de la izquierda continental sumó también las felicitaciones del uruguayo Yamandú Orsi y comunicados oficiales emitidos desde Caracas.

Incluso dirigentes de la derecha regional se sumaron al reconocimiento de los comicios pese a las intenciones de impugnación expresadas por el candidato derrotado, Flávio Bolsonaro. Presidentes como el chileno José Antonio Kast, la peruana Keiko Fujimori, el ecuatoriano Daniel Noboa y el paraguayo Santiago Peña enviaron mensajes felicitando al jefe de Estado brasileño.

Coincidieron en la necesidad de preservar el pragmatismo bilateral y fortalecer la agenda compartida de integración económica, desarrollo del comercio regional y combate conjunto contra el crimen organizado transnacional.

En el escenario extrarregional, el triunfo de Lula fue valorado por referentes de potencias clave como la Cancillería de China y el primer ministro de India, Narendra Modi, quienes remarcaron la importancia de Brasil dentro del bloque BRICS y la agenda del Sur Global. Asimismo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el mandatario francés, Emmanuel Macron, destacaron el resultado como una ratificación del multilateralismo, al tiempo que desde América del Norte llegaron mensajes de felicitación del primer ministro canadiense Mark Carney y del senador estadounidense Bernie Sanders.