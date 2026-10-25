Lula ganó el balotaje en Brasil y asumirá un histórico cuarto mandato

Luiz Inácio Lula da Silva ganó este domingo el balotaje presidencial de Brasil, derrotó a Flávio Bolsonaro y consiguió un histórico cuarto mandato no consecutivo al frente del país.

El actual presidente obtuvo el 51,76% de los votos, mientras que el senador y candidato del Partido Liberal (PL) alcanzó el 48,24%.

El resultado representa además un hecho inédito en la política brasileña reciente: Lula consiguió ganar una segunda vuelta después de haber terminado detrás de su rival en la primera elección. Desde el regreso de los comicios presidenciales directos en 1989, quien había encabezado la primera ronda siempre había terminado convirtiéndose en presidente.

Esta vez ocurrió lo contrario.

Lula revirtió la derrota de la primera vuelta

El 4 de octubre, Flávio Bolsonaro había obtenido el 47,03%, mientras que Lula había quedado segundo con alrededor del 45,1%.

La diferencia obligó al oficialismo a modificar su estrategia para las tres semanas que separaron ambas elecciones y concentrar sus esfuerzos en los millones de brasileños que habían elegido otras alternativas o no habían votado en la primera vuelta.

Lula, de 80 años, encaró así la séptima elección presidencial de su carrera política y consiguió revertir el resultado.

Durante la campaña hacia el balotaje, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) reforzó su agenda social y puso entre sus principales ejes la inversión pública, la defensa de los programas sociales, la seguridad basada en inteligencia y el control de la deforestación de la Amazonia.

También presentó la elección como una disputa en defensa de la democracia frente a la posibilidad de que la familia Bolsonaro regresara al Palacio del Planalto.

Una elección atravesada por la polarización

La campaña estuvo marcada por una fuerte confrontación entre ambos espacios. Lula buscó asociar a su adversario con el legado político de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, mientras que el candidato liberal planteó una agenda centrada en seguridad y lucha contra la corrupción.

Durante la jornada electoral de este domingo, Lula volvió a confrontar con su rival. Al momento de votar en el estado de San Pablo, sostuvo que Bolsonaro pretendía “gobernar con la bandera estadounidense” y aseguró que los brasileños elegirían un país donde los colores nacionales fueran respetados.

Sectores de izquierda también movilizaron a sus simpatizantes bajo la consigna “Nunca más Bolsonaro”, con fuertes cuestionamientos a la gestión del expresidente durante la pandemia y a los recortes de programas públicos realizados durante su administración.

“El cambio no es privar a la gente de sus derechos”, sostuvo Lula durante la campaña al cuestionar las propuestas de su adversario.

Una jornada electoral con dos horas de extensión

La definición estuvo precedida por una jornada atípica. Las urnas debían cerrar originalmente a las 17, pero la Justicia Electoral dispuso extender durante dos horas la posibilidad de votar en establecimientos que continuaban abiertos, después de los problemas registrados con el transporte público y las dificultades ocasionadas por las fuertes lluvias en distintas regiones.

La medida provocó momentos de confusión porque numerosas mesas ya habían cerrado cuando se conoció la resolución. Incluso habían comenzado a difundirse los primeros resultados oficiales.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) frenó entonces la publicación de los datos hasta que concluyera la extensión y, después de las 19, el escrutinio volvió a avanzar.

Los primeros porcentajes mostraron una elección cambiante. Lula comenzó arriba, luego Flávio Bolsonaro pasó al frente y, con el avance del recuento, el presidente volvió a recuperar el liderazgo.

Desde entonces comenzó a ampliar progresivamente la diferencia hasta superar los tres puntos porcentuales y asegurar finalmente la victoria.

Un cuarto mandato para Lula

El triunfo coloca nuevamente a Lula da Silva frente a un hecho excepcional dentro de la historia política de Brasil.

Después de gobernar entre 2003 y 2010 y regresar al poder en 2023, el dirigente del PT consiguió ahora la reelección y llegará a cuatro períodos presidenciales no consecutivos.

La victoria de este domingo no solo prolonga la permanencia del Partido de los Trabajadores en el gobierno, sino que también convierte a Lula en el primer candidato desde 1989 capaz de perder una primera vuelta y revertir el resultado en el balotaje.

Con el resultado definido, Brasil cerró una de las elecciones más disputadas de los últimos años y confirmó la continuidad de Lula en el Palacio del Planalto.