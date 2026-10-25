Balotaje en Brasil: difundieron los primeros resultados y frenaron el escrutinio hasta el cierre de las urnas

El Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE) comenzó a divulgar este domingo los primeros resultados oficiales del balotaje entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, pero minutos después decidió frenar la publicación de los datos debido a la extensión excepcional del horario de votación.

Los primeros números aparecieron pasadas las 17, horario originalmente previsto para el cierre de las urnas, cuando se había contabilizado apenas el 0,25% de los votos.

Sin embargo, la Justicia Electoral resolvió posteriormente extender la votación dos horas, hasta las 19, por los inconvenientes que tuvieron numerosos electores para trasladarse hacia los centros de votación.

Ante ese escenario, el TSE interrumpió la difusión del escrutinio para evitar que los resultados parciales fueran conocidos mientras todavía había brasileños habilitados para emitir su voto.

Por qué extendieron la elección hasta las 19

La decisión fue adoptada por el ministro Cristiano Zanin, integrante del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior Electoral, ante los problemas registrados con el transporte público en distintas regiones.

Las mayores dificultades fueron reportadas en San Pablo y Bahía, aunque también hubo complicaciones provocadas por fuertes lluvias, inundaciones y cortes de rutas en otras zonas.

Tanto la campaña de Lula como la de Bolsonaro habían reclamado una extensión del horario.

El equipo del candidato del Partido Liberal (PL) solicitó específicamente que se prolongara la votación en 17 municipios de San Pablo, Paraná y Santa Catarina afectados por las condiciones meteorológicas.

Finalmente, la Justicia Electoral decidió aplicar la extensión en todo el territorio nacional.

Una definición ajustada entre Lula y Bolsonaro

Más de 158 millones de brasileños están habilitados para participar del balotaje que determinará al próximo presidente.

La segunda vuelta se produce después de una primera elección en la que Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos y Lula el 45,16%, una diferencia inferior a dos puntos porcentuales.

El resultado dejó además 48,1 millones de electores que en la primera vuelta no respaldaron a ninguno de los dos candidatos que llegaron al balotaje, por lo que el traslado de esos votos y el nivel de abstención aparecen como factores decisivos.

Lula, de 80 años y referente del Partido de los Trabajadores (PT), busca un nuevo mandato presidencial. Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, intenta llegar por primera vez al Palacio del Planalto.

Expectativa por la reanudación del escrutinio

La difusión de resultados deberá retomarse una vez que finalice la extensión dispuesta por la Justicia Electoral.

El episodio produjo una situación inusual: durante algunos minutos comenzaron a conocerse datos oficiales mientras una parte del electorado todavía tenía la posibilidad de votar debido a la prórroga.

Con el cierre fijado para las 19, la atención quedará puesta en la velocidad del escrutinio y en la evolución de la diferencia entre Lula y Bolsonaro para conocer quién será el próximo presidente de Brasil.