El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, designó al experimentado banquero Luiz Carlos Trabuco como próximo ministro de Hacienda de cara al inicio de su cuarto mandato presidencial, previsto para el 5 de enero. La nominación, confirmada por el Palacio del Planalto tras una reunión entre ambos en la residencia oficial, apuesta a enviar una contundente señal de moderación, ortodoxia y previsibilidad institucional al sector privado frente a las crecientes inquietudes sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas y la trayectoria fiscal de la mayor economía de América Latina.

Con 75 años y una trayectoria forjada íntegramente en el sistema financiero privado, Trabuco preside actualmente el consejo de administración de Bradesco —una de las mayores entidades bancarias del país—, institución a la que ingresó a los 17 años y cuya dirección ejecutiva encabezó entre 2009 y 2018. Su desembarco en la conducción económica implicará el relevo de Dario Durigan, quien había asumido interinamente la titularidad del Ministerio de Hacienda a comienzos de este año luego de que Fernando Haddad dejara el gabinete para competir en las elecciones celebradas en octubre.

El nombramiento generó una inmediata reacción alcista en los mercados financieros brasileños: el índice Ibovespa de la Bolsa de São Paulo se disparó un 6,07% durante la jornada del jueves —registrando su mayor avance diario desde el 5 de octubre—, mientras que la cotización del dólar estadounidense y las tasas de interés en los contratos de futuros anotaron pronunciados retrocesos. De cara a su inminente asunción, el flamante equipo económico enfrentará el desafío prioritario de definir su hoja de ruta fiscal y contener las presiones sobre el gasto público sin resignar el dinamismo de la actividad.