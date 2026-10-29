La creciente tensión entre Argentina y Brasil tendrá en los próximos días su primera prueba diplomática después de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva y de la polémica generada por el paso de Flávio Bolsonaro por territorio argentino antes de viajar hacia Estados Unidos. El presidente Javier Milei tiene por delante una intensa agenda internacional que podría llevarlo a coincidir con Lula antes de que termine el año. Sin embargo, el primer posible cruce quedó descartado: el mandatario argentino viajará la próxima semana a Madrid, pero su par brasileño no asistirá.

La Casa Rosada confirmó que Milei participará de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para el 4 y 5 de noviembre en la capital española. Desde Itamaraty, en cambio, indicaron que Lula no viajará por cuestiones de agenda y que Brasil estará representado por su canciller, Mauro Vieira.

De esta manera, no habrá allí un encuentro entre ambos presidentes en medio de uno de los momentos de mayor tensión política entre los gobiernos de Buenos Aires y Brasilia.

La relación se deterioró después del triunfo electoral de Lula. La Casa Rosada decidió no emitir un saludo formal por su reelección y, pocos días después, quedó envuelta en la controversia por el ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina y su posterior salida hacia Estados Unidos. Fuentes oficiales argentinas sostuvieron que Milei estaba al tanto de la operación y que hubo coordinación con la administración de Donald Trump, aunque desde el Gobierno también remarcaron que Bolsonaro ingresó legalmente y no tenía restricciones internacionales que impidieran su circulación.

“Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Esa es la conclusión clara. Viajó a Estados Unidos vía Guayaquil”, afirmó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, al defender el procedimiento.

El episodio también llegó a la Justicia argentina. La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó preservar las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Puerto Iguazú y solicitó a Migraciones información sobre los controles realizados al vuelo y sus pasajeros, en el marco de una denuncia que busca determinar si hubo participación de funcionarios argentinos.

Lula, mientras tanto, agradeció públicamente el mensaje que recibió del expresidente Mauricio Macri por su triunfo electoral y recordó una etapa en la que las diferencias entre Argentina y Brasil “se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana”. No mencionó a Milei en ese mensaje.

El primer contacto será entre las cancillerías

Antes de la Cumbre Iberoamericana de Madrid habrá una instancia que permitirá medir el nivel de tensión entre los dos gobiernos. El canciller argentino Pablo Quirno viajará a Atlanta, Estados Unidos, para participar de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, prevista para este 30 y 31 de octubre.

Allí coincidirá con Mauro Vieira, su par brasileño. Será el primer encuentro en un ámbito multilateral entre representantes de ambas cancillerías después de las elecciones en Brasil y del episodio protagonizado por Bolsonaro.

Hasta ahora, el Gobierno argentino sostiene que las diferencias políticas e ideológicas entre Milei y Lula no deberían alterar el comercio bilateral ni el funcionamiento del Mercosur, aunque la controversia de los últimos días sumó un nuevo foco de conflicto.

Dos fechas que podrían reunir a Milei y Lula

Después de Madrid, el calendario internacional ofrece al menos dos oportunidades para que Milei y Lula coincidan antes de que termine 2026, aunque ninguno de esos encuentros está confirmado.

La primera será el 4 de diciembre, cuando se realice en Montevideo la 69ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados. La participación de Milei todavía no fue confirmada oficialmente, pero su presencia es una de las posibilidades contempladas. Por el peso de Argentina y Brasil dentro del bloque regional, una eventual asistencia de ambos volvería a colocarlos en un mismo escenario internacional.

La segunda fecha será el 14 y 15 de diciembre, durante la cumbre de jefes de Estado del G20, prevista en el complejo Trump National Doral, en Florida. Desde la Casa Rosada señalaron que el viaje todavía no forma parte de la agenda presidencial confirmada, aunque consideran “muy probable” la participación de Milei por su relación con Donald Trump, anfitrión del encuentro.

La presencia de Lula también será necesaria para que el cruce se produzca. Si ambos mandatarios asisten, sería una nueva oportunidad para que coincidan después de la escalada diplomática de las últimas semanas. El encuentro tendría además como telón de fondo la presencia de Bolsonaro en Estados Unidos. El dirigente brasileño se encuentra actualmente en Opa-Locka, a unos 17 kilómetros por carretera del complejo donde está previsto realizar la cumbre.

Por ahora, por lo tanto, no existe una reunión bilateral confirmada entre Milei y Lula. La primera señal sobre cómo continuará la relación entre los dos principales socios del Mercosur llegará antes: este 30 y 31 de octubre, cuando Quirno y Vieira coincidan en Atlanta.