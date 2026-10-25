Lula se encamina a la victoria en Brasil: supera por más de tres puntos a Bolsonaro

Brasil cerró definitivamente este domingo las urnas y comenzó la etapa decisiva del escrutinio del balotaje presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Los últimos centros de votación finalizaron su actividad a las 19, hora local, luego de la extensión extraordinaria de dos horas dispuesta por la Justicia Electoral. A partir de ese momento, las autoridades retomaron el recuento y la difusión de los resultados que definirán al próximo presidente.

La jornada había tenido originalmente como horario de cierre las 17. Sin embargo, a pocos minutos de cumplirse ese plazo, el juez Cristiano Zanin ordenó prolongar la recepción de votos debido a los problemas denunciados con el transporte público.

La decisión generó una situación inusual: cuando se conoció la prórroga, numerosas mesas ya habían cerrado, impreso sus boletines de urna e incluso comenzado el traslado del material electoral.

Una extensión que generó confusión

Ante ese escenario, tanto el Supremo Tribunal Federal (STF) como el Tribunal Superior Electoral (TSE) aclararon que la extensión hasta las 19 alcanzaba únicamente a los establecimientos que todavía permanecían abiertos y recibiendo electores.

La medida respondió inicialmente a un planteo del Partido de los Trabajadores (PT), que denunció irregularidades y dificultades en el transporte público en municipios administrados por sectores opositores.

La campaña de Flávio Bolsonaro también había reclamado una extensión en 17 municipios de San Pablo, Paraná y Santa Catarina afectados por fuertes lluvias.

Antes de que se conociera la prórroga, las autoridades electorales habían comenzado a divulgar los primeros datos del escrutinio. La publicación fue posteriormente interrumpida mientras todavía permanecían abiertos algunos centros de votación.

Con todas las urnas cerradas a las 19, el proceso de recuento pudo continuar.

Lula busca revertir el resultado de la primera vuelta

La definición llega después de una primera vuelta muy ajustada. El pasado 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos, mientras que Lula alcanzó el 45,16%.

El actual presidente, de 80 años y referente del PT, busca un nuevo mandato y enfrenta el desafío de revertir la diferencia obtenida por su rival en la primera ronda.

Flávio Bolsonaro, senador y candidato del Partido Liberal (PL), intenta llegar por primera vez a la presidencia y continuar la representación política del espacio encabezado durante años por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Con la votación definitivamente concluida, la atención quedó concentrada en el avance del escrutinio oficial y en la diferencia entre ambos candidatos para determinar quién gobernará Brasil.