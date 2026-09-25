El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que resulta "verosímil" que su país y otros Estados del continente europeo se conviertan en blanco de incursiones armadas por parte de Rusia, en respuesta al apoyo brindado al Gobierno de Ucrania. Durante una entrevista televisiva brindada a los canales TF1 y France 2, el mandatario admitió la posibilidad de que se registren ataques con vehículos aéreos no tripulados contra objetivos estratégicos en territorio francés —similares a los reportados en Alemania—, señalando que la cúpula militar de Moscú considera al territorio europeo como parte del esquema operativo que sostiene la resistencia en Kiev.

En el marco del análisis del escenario bélico internacional, el jefe de Estado planteó la viabilidad de que el Kremlin concrete una nueva movilización de hasta 300.000 efectivos militares para encarar las próximas fases de la guerra. Al mismo tiempo, Macron desmintió de forma categórica las versiones periodísticas que sostenían que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) había enviado un aviso previo a las fuerzas de seguridad francesas sobre un posible atentado inminente con drones en el sur de su territorio.

La postura oficial del Gobierno francés fue respaldada por autoridades de Italia, país que también desestimó versiones sobre alertas de inteligencia referidas a incursiones navales o aéreas en Europa occidental. Las declaraciones de Macron se produjeron en una coyuntura marcada por el incremento de las tensiones en el flanco oriental de Europa, mientras las naciones aliadas a la OTAN evalúan la continuidad de sus mecanismos de cooperación logística con el ejército ucraniano.