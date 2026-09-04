La ofensiva de Javier Milei por la soberanía de las Islas Malvinas abrió un nuevo frente de tensión dentro del Reino Unido, donde el Partido Conservador cuestionó al gobierno del primer ministro Andy Burnham y vinculó el reclamo argentino con recientes decisiones de política exterior de Londres.

Una de las principales críticas fue formulada por Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador, quien apuntó contra el acuerdo mediante el cual el Reino Unido decidió transferir la soberanía de las Islas Chagos a Mauricio. Según la dirigente, esa decisión pudo enviar una señal de debilidad que ahora otros países podrían intentar aprovechar.

La referencia a Chagos no es menor para la oposición británica. El archipiélago se encuentra en el océano Índico y allí está ubicada la base militar de Diego García, utilizada por el Reino Unido y Estados Unidos. Para los conservadores, la cesión de soberanía sobre ese territorio generó un antecedente que puede ser utilizado en otras disputas territoriales.

En ese contexto, Badenoch sostuvo que “ahora otros países están probando suerte”, en una clara referencia a la renovada ofensiva argentina por las Malvinas. La dirigente buscó instalar así la idea de que las decisiones adoptadas por el gobierno laborista pueden haber debilitado la posición internacional británica frente a reclamos territoriales.

Las críticas aparecieron después de que Milei utilizara su cadena nacional para reafirmar que las Malvinas son argentinas y anunciara nuevas medidas para intentar impedir la explotación de hidrocarburos en el área. Entre ellas, el Presidente anticipó sanciones contra empresas que participen de proyectos petroleros en el archipiélago y el envío de iniciativas al Congreso.

El Gobierno argentino también anunció la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y una ampliación de las capacidades de telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas. Milei presentó estas medidas como parte de una estrategia destinada a reforzar las herramientas del Estado para defender el reclamo de soberanía.

La reacción de la oposición británica se produjo además en un momento especialmente delicado para Londres. Las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de revisar la posición histórica de Estados Unidos frente a las Malvinas habían generado preocupación en el Reino Unido, debido al papel que Washington tuvo tradicionalmente en la relación entre ambos países.

Trump había cuestionado al Reino Unido por su posición durante el conflicto con Irán y había dejado abierta la posibilidad de revisar el respaldo estadounidense a Londres en caso de un nuevo conflicto por las islas. Aunque no hubo un anuncio formal de cambio en la política de Washington, sus declaraciones fueron interpretadas como una señal que podía alterar el escenario diplomático.

En paralelo, el gobierno británico buscó cerrar filas alrededor de su posición histórica. El ministro de Defensa, Wes Streeting, reafirmó que el compromiso del Reino Unido con las Malvinas es “absoluto e inamovible” y sostuvo que los habitantes de las islas eligieron ser británicos.

La respuesta oficial también se apoyó en el principio de autodeterminación de los isleños, uno de los principales argumentos utilizados por Londres para rechazar el reclamo argentino. La Argentina, en cambio, sostiene que la disputa es una cuestión de soberanía entre ambos Estados y reclama la reanudación de las negociaciones para alcanzar una solución pacífica.

La cuestión volvió a quedar así atravesada por una discusión política interna en el Reino Unido. Mientras Burnham intenta sostener la posición británica sobre las islas, los conservadores aprovechan el nuevo escenario para cuestionar decisiones de política exterior y advertir sobre las consecuencias que podrían tener para otros territorios bajo administración británica.

La disputa por las Malvinas suma de esta manera un nuevo componente a la tensión entre Londres y Buenos Aires: el reclamo argentino ya no solo genera una respuesta del gobierno británico, sino que también alimenta una discusión interna sobre la política territorial y de defensa del Reino Unido.