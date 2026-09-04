El discurso del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas generó fuertes críticas de la oposición, que lo acusó irónicamente de haber sido redactado desde el Pentágono en el marco de su alineación con Estados Unidos.

El excanciller Jorge Taiana aseguró en su cuenta de X que “tras 3 años de persistente desmalvinización, Milei anuncia medidas que llegan tarde, después de haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido sobre nuestros intereses”.

“Con este posicionamiento, Milei busca ‘galtierizar’ su figura para recuperar espacio ante el pueblo argentino. Utilizar la Causa Malvinas para crear un Consejo de Seguridad, en el marco de la estrategia contrainsurgente del ‘Escudo de las Américas’, resulta peligroso. Las actividades de exploración y explotación en Malvinas ya tienen previstas sanciones en las leyes 26.659 y 26.915”, indicó Taiana.

El también extitular de la cartera castrense durante la gestión de Alberto Fernández entre 2021 y 2023, agregó: “Sobre la Base Naval Integrada de Ushuaia: la comenzamos a construir en 2022, cuando era ministro de Defensa, y nunca fue pensada para compartir con ningún país extranjero”.

Por su parte, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman también cuestionó a Milei en X al graficar: “Le hackearon las neuronas o Estados Unidos lo está usando como enviado para provocar a Gran Bretaña en su actual disputa entre piratas. Se lo escribieron en el Pentágono”.

En tanto, su colega partidario Nicolás del Caño aseguró que el jefe de Estado “quiere utilizar el legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas para recuperar terreno de cara al año electoral y prestar sus servicios a Estados Unidos en su disputa con Gran Bretaña”.

El ministro de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó este viernes que las Islas Malvinas "son británicas". Además, aseguró que el compromiso de su país es "absoluto e inquebrantable". Las declaraciones llegaron luego de la cadena nacional del presidente Javier Milei. El mandatario argentino había anunciado el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operan en el archipiélago.

"Las Falklands son británicas porque los habitantes de las Falklands eligen ser británicos", dijo Streeting en redes sociales. El ministro respondió así al discurso televisado de Milei. El Presidente había afirmado que los "vientos de cambio" favorecían la reivindicación argentina sobre las Malvinas. Streeting también remarcó: "Las declaraciones de Milei dicen más sobre la política interna de la Argentina que sobre las islas".

La postura de los ministros británicos

El ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, también recurrió a las redes para responder al discurso del libertario. Afirmó: "La posición del Reino Unido sobre las Falklands es inquebrantable". Y agregó: "Las islas son británicas y seguirán siéndolo porque esa es la posición abrumadora de los isleños".

Críticas desde la oposición al mensaje de Milei sobre Malvinas

Milei había asegurado que la autodeterminación de los habitantes no es legítima. El mandatario los considera "una población implantada en un territorio usurpado". Miliband insistió: "Su derecho a la autodeterminación es primordial, fundamentado en el derecho internacional, y lo defenderemos con firmeza".

Los anuncios de Milei en cadena nacional

El Presidente encabezó este jueves una cadena nacional desde el Salón Blanco de la Casa Rosada. Dio un discurso sobre las Islas Malvinas. Estuvo rodeado por sus principales funcionarios. Anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego. También anunció más sanciones a empresas foráneas que operan en el archipiélago de modo irregular. Además, presentó un proyecto de ley para asegurar la soberanía nacional.

Al inicio de su intervención, el primer mandatario declaró: "Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho: no hay discusión al respecto". También afirmó que el Estado tiene la obligación de usar todas las herramientas disponibles. Mencionó las vías diplomáticas, económicas, judiciales y legales para defender la soberanía y los recursos estratégicos.

Durante su intervención, el jefe de Estado repasó la ocupación británica de 1833. Cuestionó la legitimidad de la autodeterminación de los isleños. Los consideró "una población implantada en un territorio usurpado". El Presidente subrayó: "La Argentina ha sostenido de manera permanente su reclamo de soberanía". Hizo referencia a la primera cláusula transitoria de la Constitución, que ratifica los derechos sobre las Malvinas.

El contexto internacional del reclamo

Las declaraciones de los ministros británicos llegaron horas después del discurso de Milei. El Presidente afirmó que "en el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo". Su cadena nacional se dio en una semana clave. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en dos oportunidades que no descarta "revisar" la tradicional posición de neutralidad de Washington. Trump mostraría su disconformidad por el poco involucramiento del Reino Unido en la guerra contra Irán.

Las palabras del líder de La Libertad Avanza también se enmarcan en el reclamo contra el proyecto petrolero Sea Lion. La iniciativa es impulsada por la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas. El proyecto se ubica en aguas a 220 kilómetros al norte de las islas.

La disputa por la soberanía de las islas es reconocida por una resolución de la ONU de 1965. La resolución insta a ambas naciones a resolverla por la vía diplomática. También las insta a no adoptar decisiones unilaterales. La guerra por las islas en 1982 duró 74 días. Murieron 649 argentinos y 255 ingleses.

Los anuncios centrales de Milei

Entre los anuncios centrales, Milei comunicó la ampliación de recursos para el Ministerio de Defensa. El objetivo es avanzar en la construcción de la base naval. La iniciativa busca convertir al país en un "polo logístico central del Atlántico Sur". También pretende potenciar el fortalecimiento de la proyección geopolítica nacional.

Por otro lado, el proyecto de ley de Defensa de Soberanía Nacional busca modificar la ley 26.659. El objetivo es endurecer sanciones y penas contra empresas vinculadas a operaciones no autorizadas. Además, contempla la creación del Consejo de Seguridad Nacional. El consejo definirá un marco obligatorio de protección de la infraestructura crítica. También abarcará la cobertura aeroespacial y el ámbito marítimo. El proyecto solicita facultades para responder con herramientas económicas y diplomáticas ante amenazas estatales.

La reacción del Reino Unido demuestra que el reclamo argentino sigue generando tensión en la agenda bilateral. La comunidad internacional observa con atención los movimientos diplomáticos de ambos países. La soberanía de las islas sigue siendo un punto central en la relación entre Argentina y el Reino Unido.