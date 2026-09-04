El canciller argentino, Pablo Quirno, afirmó que los anuncios del presidente Javier Milei sobre Malvinas no pasan por hacer un "River-Boca" de la cuestión. Sostuvo que se trata de "defender la camiseta argentina".

"El Presidente invitó a toda la sociedad y sectores políticos a estar detrás de esta causa. Estamos defendiendo los intereses nuestros en las Islas Malvinas", declaró el canciller.

El llamado a la unidad nacional

Quirno insistió en la necesidad de dejar de lado las diferencias políticas. "En lo que respecta a mezquindades o declaraciones, con el tiempo se va a estar viendo que esto es una estrategia integrada. Acá no hay River-Boca, acá lo que estamos defendiendo es la camiseta argentina", dijo.

El canciller destacó la importancia de los anuncios presidenciales. "Es sumamente importante el paso que dio el Presidente con los anuncios. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Dos de las tres medidas están ya en el Boletín Oficial (de hoy)", afirmó.

El rol de Trump y la base militar

En otro tramo, el ministro se refirió a los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Quirno sostuvo que le dan "mayor notoriedad" al reclamo argentino. "Nosotros las tomamos como una situación entre EEUU y Reino Unido, pero nos permite diseñar esta estrategia", agregó.

Sobre la Base Militar que se construiría en Tierra del Fuego, Quirno indicó: "Es fundamental para tener presencia con respecto a ser un polo logístico y también de las actividades en el Atlántico Sur". A su vez, desestimó conflictos bélicos.

El contexto de los anuncios

Las declaraciones de Quirno se enmarcan en la cadena nacional que encabezó Milei. El presidente anunció el endurecimiento de sanciones a empresas extranjeras que operan en el archipiélago. También adelantó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

La respuesta del canciller buscó cerrar filas en torno a la estrategia oficial. Quirno remarcó que la causa Malvinas debe ser una política de Estado que trascienda las diferencias partidarias.