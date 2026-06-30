María Corina Machado denunció que el chavismo le impide volver a Venezuela en medio de la catástrofe generada por los dos terremotos que sacudieron el norte del país, donde el número de muertos ya asciende a 1.719 según el último relevamiento de agencias internacionales. "El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo. Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras", expresó la líder opositora desde Ciudad de Panamá, ciudad en la que quedó varada cuando tenía previsto viajar hacia su país para sumarse a las tareas de rescate y asistencia a los damnificados.

La dirigente, que había anunciado su intención de regresar apenas se conocieron los primeros reportes de los sismos, vinculó directamente ese anuncio con la decisión del gobierno de cerrar el tráfico aéreo comercial. "El 24 de junio se hizo inaplazable mi regreso a Venezuela para enfrentar juntos esta catástrofe como lo hace una familia, unida, cuando algunos de sus miembros sufren. El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar", sostuvo, y agregó que aunque el Ejecutivo de Delcy Rodríguez debió revertir parcialmente la medida, igualmente "han amenazado a quienes quieren facilitar mi regreso".

Machado no limitó sus críticas a su propia situación: apuntó contra las trabas que, según denunció, también sufren organizaciones civiles, rescatistas internacionales y periodistas que intentan cubrir la emergencia. "Como ha intentado bloquear la generosa tarea de miles y miles de ciudadanos que reparten comida y medicinas alrededor del país. Como ha bloqueado el viaje de equipos de rescatistas internacionales varados en aeropuertos. Como pretende bloquear el trabajo de los periodistas que buscan la verdad", enumeró. Para la dirigente, el manejo de la información oficial agrava la tragedia: "Bloquear la información y manipularla en estas situaciones produce aún más víctimas. Quieren enterrar la verdad cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad".

Hacia el final de su descargo, Machado insistió en que su reclamo trasciende lo personal y reafirmó su voluntad de volver al país pese a los obstáculos. "Esto no se trata de mí, somos miles, millones que queremos estar juntos, un país en duelo que necesita consolarse unido. En esta hora yo estoy dispuesta a hacer lo que haya que hacer, hablar con quien haya que hablar para coordinar y para servir a nuestra gente", afirmó, y cerró: "Estoy lista y cerca de Venezuela y haré lo que haya que hacer para encontrarnos allá".