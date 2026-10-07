La muerte de María del Carmen Abascal, más conocida como Maricarmen, conmocionó este miércoles a España. La mujer de 87 años se había convertido en uno de los rostros más visibles de la lucha contra los desahucios luego de haber sido desaolada de la vivienda del barrio madrileño de Retiro, donde había vivido durante 71 años.

Su caso trascendió las fronteras españolas y pasó a representar uno de los debates más sensibles de Europa: el acceso a la vivienda en un contexto de aumento de los alquileres, presión inmobiliaria y creciente dificultad para que jubilados, trabajadores y familias permanezcan en los barrios donde construyeron su vida.

El caso de Maricarmen Abascal que desató una ola de protestas

Maricarmen fue desalojada el último 23 de septiembre tras una larga batalla judicial. Aunque nunca dejó de pagar el alquiler ni los servicios, los propietarios del inmueble sostuvieron que el contrato había agotado las posibilidades legales de subrogación. La disputa se extendió durante casi siete años y derivó en múltiples intentos de desalojo.

Su situación generó una ola de solidaridad nunca antes vista. Miles de personas participaron en movilizaciones en Madrid y otras ciudades españolas bajo una consigna que rápidamente se volvió viral: “Todos somos Maricarmen”.

Un conflicto que expuso la crisis habitacional en Europa

La historia de Maricarmen se produjo en un contexto de creciente tensión por la vivienda en España. En ciudades como Madrid y Barcelona, el aumento de los alquileres y la expansión de fondos de inversión en el mercado inmobiliario han provocado fuertes reclamos de organizaciones sociales y sindicatos de inquilinos.

La jubilada cobraba una pensión de 1.400 euros y pagaba cerca de 500 euros mensuales entre alquiler y gastos. Sin embargo, los propietarios exigían una renta cercana a los 1.600 euros para renovar el contrato, algo imposible para su nivel de ingresos.

En septiembre, Maricarmen fue desalojada de la vivienda donde residió por más de siete décadas - Foto: El País

Su caso se transformó en un emblema de las dificultades que enfrentan miles de personas mayores en Europa para conservar sus hogares frente a la revalorización de las propiedades urbanas.

La presión social llegó a provocar un hecho sin precedentes: la empresa propietaria aceptó negociar un nuevo contrato para permitirle regresar a su casa. Pero, el acuerdo llegó cuando Maricarmen ya se encontraba internada y con un estado de salud muy deteriorado.

El impacto político y social que dejó su historia

Las organizaciones que acompañaron a Maricarmen en su lucha consideran que marcó un punto de inflexión en España. Las movilizaciones derivaron en un debate nacional sobre las políticas de vivienda, generaron presión sobre las autoridades y reactivaron reclamos para ampliar la protección de los inquilinos.

La historia de Maricarmen evidenció, una vez más, el poder de la movilización ciudadana. Lo que comenzó como el conflicto de una jubilada terminó convirtiéndose en una causa colectiva capaz de llenar plazas y generar repercusiones internacionales.

Quién fue Maricarmen Abascal

Nacida en una familia trabajadora, Maricarmen vivió prácticamente toda su vida en el mismo departamento que su padre alquiló en 1956. Fue secretaria, trabajó 34 años en una empresa farmacéutica y se jubiló en 1998.

En los últimos años, su salud se fue deteriorando, pero nunca abandonó la defensa de su hogar. "Voy a luchar hasta el final", repetía en entrevistas y actos públicos.

Su sueño era permanecer en la casa donde habían vivido y fallecido sus padres. No pudo cumplirlo. Sin embargo, su historia dejó una huella profunda en la sociedad española y convirtió su nombre en un símbolo de la defensa del derecho a una vivienda digna.