Milei reunió al Gabinete, celebró el triunfo de Bolsonaro y confirmó un nuevo viaje a España

El presidente Javier Milei volvió a reunir este lunes a su Gabinete en la Casa Rosada, luego de dos semanas sin encuentros a equipo completo. Durante la reunión celebró el resultado obtenido por Flávio Bolsonaro en las elecciones de Brasil, confirmó un nuevo viaje a España y repasó junto a sus funcionarios los principales temas económicos y legislativos que afrontará el Gobierno durante las próximas semanas.

La situación política brasileña ocupó parte importante del encuentro. Milei calificó como “un gran triunfo” la victoria de Bolsonaro en la primera vuelta presidencial, donde terminó por encima del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, aunque sin alcanzar el porcentaje necesario para evitar el balotaje.

El Presidente también cuestionó lo que definió como un “plan platita” impulsado por Lula durante el tramo final de la campaña. Ante sus ministros sostuvo que ese tipo de medidas forman parte de “recetas del pasado” y consideró que el resultado de las urnas demostró que no son suficientes para determinar el comportamiento de los votantes.

Milei viajará a España

Otro de los temas abordados fue el escenario político español después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelantamiento de las elecciones. Milei confirmó ante sus funcionarios que viajará a España el 19 de octubre y que dos días más tarde, el 21, participará de diferentes actividades en Madrid.

Durante el encuentro también hubo un informe del canciller Pablo Quirno, quien repasó las últimas acciones vinculadas con el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. El funcionario expuso sobre el avance del pedido de arbitraje internacional y las medidas diplomáticas que lleva adelante el Gobierno para sostener la posición argentina.

Economía, petróleo y tasas de Estados Unidos

La situación económica también formó parte de la reunión. Milei destacó los números correspondientes a la recaudación de septiembre, que calificó como positivos, y analizó junto a sus ministros el impacto que puede tener sobre la Argentina el actual contexto internacional. Entre los puntos evaluados estuvieron el precio del petróleo, las condiciones de la oferta global y las altas tasas de interés de Estados Unidos.

Durante la segunda parte del encuentro participó como invitado el economista Alberto Ades, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, quien presentó ante los funcionarios su trabajo El mundo que ya llegó. Geopolítica, deuda y mercados: el cambio de régimen ya se puede medir.

Milei había mantenido un encuentro con Ades durante el fin de semana y posteriormente decidió convocarlo a la reunión de Gabinete. Hubo tres ministros ausentes: Luis Caputo, titular de Economía, por enfermedad; Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, quien se encuentra en República Dominicana; y Mario Lugones, ministro de Salud.

Santilli buscará los votos de los gobernadores

En el plano interno, uno de los principales desafíos para la Casa Rosada será ordenar su estrategia en el Congreso. La reforma electoral, que contempla la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), ocupa un lugar central en la agenda. El tema será analizado por la mesa política del Gobierno, que volverá a reunirse este martes a las 13.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, tendrá además la misión de transformar en respaldo parlamentario los acuerdos políticos alcanzados con los 13 gobernadores que participaron junto a Milei de las actividades desarrolladas en París durante la última semana. Para avanzar en esa negociación, Santilli mantendrá reuniones individuales con mandatarios provinciales.

Entre los proyectos que el Ejecutivo busca impulsar también aparecen la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el Presupuesto 2027, además de iniciativas relacionadas con discapacidad y morosidad.

El Gobierno deberá atender al mismo tiempo la discusión alrededor del DNU 70/2023, después del fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras y dejó nuevamente operativo el artículo 154 del decreto.

Con el regreso de Milei de París, la Casa Rosada inicia así una nueva etapa de negociaciones políticas y legislativas, mientras el Presidente vuelve a poner parte de su atención en la agenda internacional con Brasil y España como dos de los principales focos de las próximas semanas.