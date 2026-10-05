El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció la disolución formal de las Cortes Generales y la convocatoria a elecciones generales anticipadas para el próximo domingo 29 de noviembre. En una declaración institucional brindada desde el Palacio de la Moncloa, el líder del PSOE fundamentó la decisión de dar por finalizada la legislatura tras las dificultades operativas en un Parlamento polarizado, acentuadas por el reciente rechazo de la Cámara Baja a los decretos oficiales redactados para intervenir en la crisis del mercado de alquileres e inmuebles. Sánchez informó que, tras comunicar la medida al rey Felipe VI, el Consejo de Ministros formalizará el decreto extraordinario que activará el cronograma electoral estipulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Durante su discurso, el jefe del Ejecutivo defendió el balance de su gestión de coalición, destacando el manejo de emergencias económicas, las respuestas frente a conflictos internacionales y la implementación de políticas de igualdad e inversión pública. No obstante, Sánchez reconoció la existencia de asignaturas pendientes y enmarcó la contienda en una disyuntiva de modelo político, pidiendo a la ciudadanía definir si busca consolidar una agenda de avances sociales o permitir la consolidación de gobiernos alineados con "la ola de la ultraderecha". La medida provocará el decaimiento de los proyectos de ley que permanecían en tramitación y dejará la actividad parlamentaria reducida a las funciones de la Diputación Permanente hasta la conformación de las nuevas Cámaras.

La convocatoria anticipada generó reacciones inmediatas en el arco político nacional. Desde la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, celebró la disolución de las Cortes al sostener que la cita con las urnas permitirá a la ciudadanía poner fin al mandato socialista y restaurar la estabilidad institucional. A su vez, la decisión del Gobierno busca canalizar el descontento social generado por la problemática habitacional y las movilizaciones callejeras registradas durante el fin de semana, fijando el inicio de la campaña electoral oficial para mediados de noviembre, en los 15 días previos a la jornada de votación.