El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó la muerte de al menos 11 personas y decenas de heridos tras un ataque masivo con misiles y drones perpetrado por las fuerzas armadas rusas durante la madrugada.

De acuerdo con los reportes oficiales, la ofensiva combinó el uso de 70 misiles —incluyendo proyectiles balísticos, de crucero y antibuque— e incursiones continuas con drones suicidas de fabricación iraní. Los bombardeos impactaron infraestructuras energéticas y áreas urbanas en Kiev y otras 12 regiones del país, provocando un segundo impacto directo en una semana sobre la principal central térmica que abastece a la zona metropolitana de la capital.

Las consecuencias más graves en términos de vidas humanas se registraron en la ciudad de Priluki, en la región norteña de Cherníguiv, donde el colapso de un edificio residencial de cinco plantas dejó cinco víctimas mortales y 26 heridos, entre ellos cinco menores de edad.

Otras víctimas fatales se reportaron en las localidades de Kremenchuk (región de Poltava), Oleksandria (Kirovograd) y en la propia capital ucraniana. La Fuerza Aérea de Ucrania informó la interceptación de 39 misiles de crucero y cinco balísticos, al tiempo que las autoridades locales mantuvieron activadas las labores de rescates entre los escombros ante la probabilidad de que aumente el saldo final de personas fallecidas.

Durante su alocución pública, Zelenski denunció la intencionalidad del operativo ruso al coincidir con el 74º cumpleaños del mandatario Vladímir Putin, calificando la incursión como un intento por asestar un golpe demostrativo sobre el sistema de servicios básicos ante la inminencia de la temporada invernal. Asimismo, el jefe del Estado ucraniano reiteró el llamamiento a sus aliados internacionales para el envío urgente de suministros de defensa aérea adicionales, remarcando que la escasez de interceptores para sistemas de alta tecnología como el Patriot limita las capacidades de neutralización frente al empleo sistemático de misiles balísticos.