Un adolescente de 15 años fue detenido luego de asesinar a tiros a dos profesoras en un bachillerato privado en el municipio de Lázaro Cárdenas, en el estado mexicano de Michoacán en México. La Secretaría de Seguridad estatal al confirmó que, tras el ataque, elementos de la corporación acudieron al plantel para asegurar al menor, a quien le habían negado el ingreso por llegar tarde.

En el lugar fueron hallados los cuerpos sin vida de dos mujeres con múltiples impactos de bala, detalló la dependencia a través de sus canales oficiales. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el ataque se produjo en el interior de la preparatoria Anton Makarenko, ubicada en la zona centro del municipio de Lázaro Cárdenas, en la costa del Pacífico.

En tanto, la Policía Municipal informó que el presunto responsable del ataque habría actuado motivado por negársele el acceso al plantel al llegar tarde. Tras la negativa, el estudiante regresó a su hogar para tomar un rifle calibre 5.56, abastecido con un cargador con 40 balas, con el que irrumpió en la preparatoria y disparó de forma directa contra las dos profesoras.

Agregó que agentes de la Policía Municipal lograron someter y desarmar al estudiante, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía estatal. La Fiscalía, por su parte, inició la averiguación correspondiente.

