La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que haya riesgos para las personas que visiten Guadalajara, una de las sedes del Mundial de fútbol 2026, luego de que una asonada narcotraficante provocara temor en la ciudad y buena parte del país. La mandataria aseguró en rueda de prensa que no existe "ningún riesgo" para los visitantes y ofreció "todas las garantías" para que la metrópoli reciba los cuatro partidos programados en su territorio en junio.

El domingo, la violencia criminal irrumpió en esa región a raíz de la muerte del capo narcotraficante Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En el operativo militar y los enfrentamientos posteriores murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil, reportaron las autoridades el lunes.

El CJNG respondió al despliegue oficial con quema de autos, comercios y bloqueos de vías en 20 de los 32 estados del país. Las terribles imágenes dieron la vuelta al mundo a menos de cuatro meses del comienzo de la cita máxima del fútbol,que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Ciudad de México y Monterrey, las otras dos sedes mexicanas de la Copa Mundial de la FIFA, que se disputará también en Estados Unidos y Canadá, no se registraron incidentes violentos.

Fuentes: afp/efe

