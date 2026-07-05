Milei felicitó a Estados Unidos por su independencia y reivindicó los valores de la democracia liberal

El presidente Javier Milei envió un mensaje de felicitación a Estados Unidos por la conmemoración de los 250 años de su independencia, celebrados este 4 de julio, y reafirmó su identificación con los principios de la democracia liberal y la defensa de la libertad.

A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario expresó: "Felicito a todos los estadounidenses en este 4 de julio y cuento con que sigan siendo un faro de libertad en el Norte, mientras volvemos a hacer de la Argentina un faro de la libertad en el Sur".

En su mensaje, Milei sostuvo que Argentina fue fundada bajo los mismos ideales que inspiraron el nacimiento de Estados Unidos, al destacar la vida, la libertad, la propiedad y la democracia liberal como pilares compartidos por ambas naciones.

El Presidente también afirmó que quienes no comparten esos principios "no pueden llamarse verdaderos patriotas" y agregó que quienes atenten contra esos valores fundacionales "no son más que traidores a la patria", en una definición con fuerte contenido político.

Además, consideró que la defensa de esos valores es la clave para fortalecer a todo el continente americano, al señalar que el objetivo es "hacer a toda América grande otra vez, desde Alaska hasta Tierra del Fuego", una frase que remite al lema impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.

El mensaje concluyó con el habitual cierre utilizado por el mandatario: "¡Feliz 4 de Julio! ¡Viva la libertad, carajo!".

El saludo presidencial se produjo en el marco de las celebraciones por el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos, una fecha que este año estuvo marcada por actos oficiales, desfiles y festejos en distintas ciudades del país norteamericano.