Donald Trump, en el Día de la Independencia de los Estados Unidos: “Nuestro país está más fuerte que nunca"

El presidente de Estados Unidos Donald Trump subrayó este sábado que su país "está más fuerte que nunca". Las declaraciones tuvieron lugar en el marco de las multitudinarias celebraciones por el 250° aniversario de la independencia de la corona británica.

El amor es más fuerte

Además, Trump remarcó, a través de un posteo en sus redes sociales, que "a pesar del calor, que no es tanto como se había pronosticado, la multitud en Washington DC es increíble. Y el amor hacia nuestro país es más fuerte".

En esa misma línea, el presidente de Estados Unidos les envió un mensaje a sus compatriotas con la frase: "Feliz Día de la Independencia. Nuestro país está más fuerte que nunca", y destacó que los shows aéreos (air shows) que forman parte de los festejos alcanzaron un nivel nunca antes visto y añadió: "¡¡¡Qué grandes pilotos, qué gran equipo!!!".

Más temprano, y en otro breve mensaje a los ciudadanos, Trump había señalado que "mediante el coraje, el sacrificio y la convicción inquebrantable de que todos los hombres son creados iguales, Estados Unidos se forjó como una nación indivisible bajo Dios".

Los festejos con motivo del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos se extienden a lo largo y ancho del país, y las actividades en Washington culminarán esta noche con un despliegue de fuegos artificiales y un discurso del presidente.