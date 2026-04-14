El Comando Central de Estados Unidos informó que más de 10.000 efectivos están llevando a cabo la misión de bloquear los buques que entran y salen de los puertos iraníes, atacando indiscriminadamente a embarcaciones de todas las naciones. Seis buques mercantes acataron la orden de las fuerzas estadounidenses de dar la vuelta para reingresar a un puerto iraní en el Golfo de Omán, indicó el comando el martes.

“Durante las primeras 24 horas, ningún buque logró traspasar el bloqueo estadounidense”, agregó, señalando que más de 10.000 marineros, infantes de marina y aviadores, junto con más de una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves, están ejecutando el bloqueo.

El bloqueo abarca los puertos y zonas costeras iraníes, incluyendo todos los puertos iraníes en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, señaló. Al menos nueve buques comerciales han cruzado el estrecho desde el lunes, según la firma de datos marítimos Kpler.

El lunes, CNN informó que había al menos 15 barcos estadounidenses en la región que podrían participar en el bloqueo, aunque no estaba claro dónde se encontraban específicamente.

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el lunes con que el ejército estadounidense “eliminará” cualquier barco iraní que se acerque al bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz.

“Advertencia: si alguno de estos barcos se acerca a nuestro bloqueo, será eliminado inmediatamente, utilizando el mismo sistema de eliminación que usamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar”, escribió Trump en Truth Social.

El tráfico diario en el estrecho ha caído por debajo del 10% de los niveles previos al conflicto, desde los más de 100 buques antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques militares conjuntos contra Irán el 28 de febrero.