El Ministerio Público de Paraguay inició una investigación penal contra el exfiscal general Emiliano Rolón por la presunta comisión del delito de frustración de la persecución y ejecución penal en el marco de las actuaciones vinculadas al intervenido Ueno Bank. La apertura del expediente, impulsada tras una denuncia de las legisladoras opositoras Rocío Vallejo y Yolanda Paredes por supuestas dilaciones y falencias en el resguardo de pruebas clave, se produce en el epicentro del escándalo financiero que ya derivó en la destitución mediante juicio político y posterior prisión preventiva del expresidente Santiago Peña.

La resolución fiscal —dispuesta bajo la nueva conducción interina de la fiscal general Alba Rocío Cantero— se conoció apenas unas horas después de que Rolón presentara un escrito formal ante la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertando sobre un presunto esquema de lawfare y "represalias institucionales" en su contra. En dicha comunicación, el extitular del organismo acusador, quien dimitió el martes pasado ante el inminente avance de un juicio político en el Congreso por su desempeño en esta causa, solicitó el seguimiento internacional de su situación y pidió exhortar al Estado paraguayo a garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia fiscal.

Para sustanciar las diligencias contra el exjefe de los fiscales, el Ministerio Público designó un equipo especial de trabajo integrado por los agentes fiscales de Asunción Francisco Santacruz, Julio Ortiz y Juan Guerrero. De este modo, el frente judicial en torno a la caída de Ueno Bank amplía su alcance institucional sobre las máximas autoridades salientes de los poderes públicos paraguayos, sumando al exconductor de la Fiscalía General al proceso que ya mantiene bajo investigación y detención preventiva a Peña y a exdirectivos del Banco Central del Paraguay.