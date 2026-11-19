Las pérdidas por el colapso de Ueno Bank podrían superar los USD 1.000 millones en el peor escenario. Así lo estimó el nuevo presidente del Banco Central de Paraguay (BCP), Jorge Luis Schreiner.

El funcionario afirmó que la entidad identificó activos por más de USD 1.000 millones para cubrir los montos aún pendientes de devolución.

La crisis de la entidad financiera es la mayor de este siglo en Paraguay. A principios de mes derivó en la destitución y detención del entonces presidente Santiago Peña, por su presunta responsabilidad en el descalabro.

El anterior titular del BCP, Carlos Carvallo, también fue arrestado, acusado de lesión de confianza y asociación criminal.

El 80% de los depositantes ya cobró

Schreiner sostuvo, en una entrevista con la agencia AFP, que el 80% de los depositantes ya recuperó la totalidad de sus ahorros tras la intervención del Banco Central.

La autoridad monetaria transfirió cuentas de cerca de 1.812.000 personas en menos de cinco días, de acuerdo con el funcionario.

"El Banco Central, gracias a Dios, tuvo una reacción tan rápida que en menos de cinco días transfirió cuentas por un 1.812.000 personas aproximadamente. Eso es un récord", afirmó Schreiner.

El Fondo de Garantía

El Fondo de Garantía desembolsó USD 700 millones para cubrir depósitos de hasta 40 salarios mínimos, equivalentes a unos USD 18.000.

Schreiner indicó que esos recursos provienen de más de dos décadas de aportes del sistema financiero, que acumuló fondos superiores a USD 1.600 millones.

"Estamos hablando de dos décadas de esfuerzo del sistema bancario de acumular fondos por más de 1.600 millones de dólares, de los cuales 700 se usaron para honrar hasta 40 salarios mínimos", señaló.

El presidente del BCP anticipó que el organismo busca completar en diciembre la transferencia de la cartera de créditos y de tarjetas.

"Lo que yo no puedo prometer es magia, pero sí puedo prometer que para diciembre habremos tenido totalmente transferido tanto la cartera de crédito como la cartera de tarjetas", remarcó.

El cálculo preliminar de las pérdidas

El cálculo preliminar incorpora los USD 700 millones utilizados por el Fondo de Garantía. Suma también la deuda con los tenedores de bonos emitidos fuera de Paraguay, que no cuentan con protección legal.

"La sumatoria de esto puede llegar a 1.000 millones de dólares o un poco más", advirtió el funcionario.

No obstante, aclaró que la cifra definitiva requerirá entre uno y dos meses más de evaluación. El BCP primero determina el valor contable de los activos y luego debe establecer su valor de mercado.

Schreiner aseguró que la autoridad monetaria localizó activos de Ueno por más de USD 1.000 millones, entre ellos inmuebles.

Esa cifra podría cubrir por completo los fondos pendientes de devolución a los ahorristas, aunque la estimación final dependerá de la valuación definitiva.

Las causas del colapso

Schreiner atribuyó el colapso de la entidad bancaria a créditos concedidos por encima de los límites legales a empresas vinculadas con el propio grupo. También mencionó los nexos de sus directivos con el poder político.

"No fue una crisis financiera, fue una crisis de un banco", sostuvo.

A su juicio, cambios regulatorios facilitaron "un modelo de amigos, de vinculaciones". También recomendó que otros países de la región eviten los vínculos entre grupos económicos o bancos y los gobiernos de turno.

El pedido de respaldo sin injerencia

El titular del BCP afirmó que pidió al actual presidente, Pedro Alliana, respaldo sin interferencias políticas.

"Mi primer pedido y condición al presidente actual, Alliana, es total apoyo sin injerencia política. Esa es mi condición", expresó.

Schreiner solicitó además asistencia técnica al Fondo Monetario Internacional (FMI) para revisar el marco normativo y los mecanismos operativos del Banco Central.

La primera misión del organismo llegará en diciembre. Su objetivo será definir una hoja de ruta sobre las leyes, los aspectos operativos y las políticas cambiarias y monetarias que deberán revisarse.