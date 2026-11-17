El fiscal general del Estado de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, presentó su renuncia indeclinable al cargo en medio de una creciente presión parlamentaria y severos cuestionamientos por su manejo de las pesquisas vinculadas a la crisis del Ueno Bank. Rolón, quien había asumido la jefatura del Ministerio Público en marzo de 2023 para un mandato de cinco años, formalizó su dimisión mediante una nota dirigida al presidente Pedro Alliana apenas horas después de que legisladores opositores y disidentes del oficialismo impulsaran una acusación formal en la Cámara de Diputados para someterlo a un proceso de juicio político por mal desempeño de sus funciones.

El libelo acusatorio presentado en el Congreso imputaba al titular de la Fiscalía una "conducción deficiente" de las investigaciones abiertas tras el colapso financiero e intervención de la entidad bancaria, así como la presunta retención injustificada durante siete meses de una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el entonces mandatario Santiago Peña. De acuerdo con lo explicado por la diputada opositora Rocío Vallejo, una de las principales promotoras de la destitución, la aceptación de la dimisión por parte del Poder Ejecutivo clausurará de forma automática el trámite parlamentario del juicio político, dejando la conducción interina del organismo en manos del fiscal adjunto penal más antiguo.

La salida de Rolón profundiza la crisis institucional desencadenada en Paraguay tras la disolución del Ueno Bank dispuesta por el Banco Central el pasado 3 de noviembre por graves problemas de solvencia, una medida que dejó inmovilizados los fondos de cientos de miles de ahorristas y de diversas reparticiones públicas. El escándalo financiero ya había provocado la destitución de Peña en un juicio político en el Senado el 6 de noviembre —luego de que su renuncia previa quedara sin tratamiento por falta de quórum— y su posterior imputación por asociación criminal y lesión de confianza, causa por la cual el exjefe de Estado fue trasladado ayer a una prisión militar.