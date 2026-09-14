El presidente Donald Trump salió a contradecir el llamado conjunto de Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk a desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial, descartando que su administración frene el avance tecnológico y subordinando cualquier preocupación de seguridad a la competencia con China. "Lideramos a China en IA… y, francamente, quiero que siga siendo así, porque quien gana en IA, gana", afirmó, ignorando los recientes llamados de ejecutivos de Anthropic, OpenAI y Google a ralentizar el desarrollo de los modelos de frontera.

Si bien reconoció la necesidad de "cierta regulación", Trump apuntó contra los críticos del avance tecnológico, calificándolos de "fuerzas muy negativas" que plantean escenarios "que no sucederán": "Podemos poner límites, podemos hacer esto y aquello, pero creo que hay muchas fuerzas negativas que lo están planteando y están planteando cosas que no sucederán".

La lógica de Trump es simple y directa: ganar la competencia con China en IA es la condición para poder abordar los riesgos derivados de su avance, no al revés.

La postura de Trump choca frontalmente con la de los propios líderes de las empresas que desarrollan la tecnología más avanzada del mundo. Apenas dos días antes, Amodei publicó su ensayo "We Must Pace the Frontier" pidiendo desacelerar la carrera, Altman lo respaldó anunciando que OpenAI seguirá el mismo camino, y Musk —que también compite en el sector con xAI— escribió "Dario tiene razón". La coincidencia entre los tres fue presentada como un momento de consenso inédito en la industria. La respuesta de Trump convierte ese consenso en una batalla política: el mandatario elige el argumento de la competencia geopolítica con China para resistir cualquier freno regulatorio, en una postura que sus críticos consideran exactamente el tipo de incentivo que hace imposible la autorregulación que Amodei y Altman proponen.

Del otro lado del mundo, el presidente chino Xi Jinping ofreció en la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi una visión radicalmente diferente a la de Trump: llamó a una mayor cooperación internacional y propuso que los países "fomenten el código abierto, la apertura, la colaboración y el intercambio", mencionando además una propuesta para establecer un "pacto mundial de gobernanza de la IA".