Inteligencia Artificial y trabajo: qué habilidades empiezan a pedir las empresas en Argentina

La inteligencia artificial empieza a ganar espacio en las búsquedas laborales argentinas, aunque todavía está lejos de convertirse en un requisito generalizado. En 2026, el 2,6% de las ofertas de empleo publicadas en portales tradicionales exige al menos una habilidad relacionada con IA, frente al 0,6% registrado entre 2017 y 2022. Es decir, más del 97% de los avisos todavía no incluye este tipo de competencias como condición.

El dato surge de un estudio de CAF, investigadores del IIEP de la UBA y el CONICET, que analizó más de 1,2 millones de publicaciones laborales online de Argentina, Brasil, Colombia y México. Para el caso argentino fueron relevados 64.088 avisos de Computrabajo, ZonaJobs y Workana.

El crecimiento de la demanda de estas habilidades fue particularmente pronunciado en Argentina. Mientras el porcentaje de ofertas que las requieren pasó del 0,6% al 2,6% en el país, en Brasil aumentó del 0,6% al 0,8%, en México del 0,3% al 0,5% y en Colombia descendió del 0,9% al 0,5%.

Pero el cambio no se limita a incorporar conocimientos de inteligencia artificial. El informe detectó que los empleadores buscan cada vez más perfiles multidimensionales, capaces de combinar conocimientos técnicos, experiencia y habilidades socioemocionales. En Argentina, el 66,1% de las publicaciones actuales combina capacidades técnicas no relacionadas con IA y habilidades blandas, frente al 49,9% del período 2017-2022.

También aumentó la cantidad de competencias mencionadas en cada búsqueda. Los avisos argentinos analizados identifican actualmente un promedio de 6,9 habilidades por publicación, frente a las 5,6 que aparecían en el período anterior. El estudio interpreta esta tendencia como una señal de que las empresas buscan trabajadores capaces de reunir diferentes tipos de conocimientos en un mismo perfil.

Qué habilidades de IA empiezan a pedir

En los puestos profesionales y administrativos, las búsquedas incorporan conocimientos vinculados con machine learning, inteligencia artificial generativa, chatbots y copilotos de IA. Son herramientas que pueden utilizarse para automatizar tareas, procesar información y asistir en diferentes actividades dentro de una organización.

En los empleos técnicos relacionados con metalurgia, maquinaria y electricidad, en cambio, la demanda se concentra principalmente en sistemas de automatización y otras tecnologías aplicadas a procesos industriales. Esto muestra que el uso de IA no está limitado a trabajos informáticos o vinculados directamente con el desarrollo de software.

El informe también señala que las competencias de inteligencia artificial que aparecen con mayor frecuencia son generales antes que altamente especializadas. Entre las más mencionadas figuran Artificial Intelligence, Machine Learning, Chatbot, Natural Language Processing y ChatGPT.

Para los puestos que sí requieren conocimientos más específicos aparecen herramientas y técnicas como TensorFlow, Deep Learning, Retrieval-Augmented Generation (RAG), MLOps, LangChain, Prompt Engineering, Scikit-Learn y Google Gemini. En las publicaciones argentinas también se identificaron tecnologías como LangGraph, CrewAI, AutoGen, Pinecone y Weaviate.

El estudio plantea así un escenario en el que la IA todavía representa una demanda minoritaria, pero crece con rapidez. La tendencia más amplia, de acuerdo con los investigadores, apunta hacia empleos en los que las capacidades digitales se combinan con conocimientos técnicos específicos y habilidades que permiten resolver problemas, adaptarse y trabajar con otras personas.