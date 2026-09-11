Jefes de Estado y altos funcionarios de Europa manifestaron este viernes sus condolencias y recordaron a las víctimas de los ataques terroristas perpetrados en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, al cumplirse 25 años del hecho. El presidente francés, Emmanuel Macron, enfatizó que la fecha permanece en la memoria internacional, al tiempo que expresó su solidaridad hacia los familiares de las víctimas y la sociedad estadounidense. Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, definió los atentados como una agresión directa a los valores compartidos entre las naciones occidentales.

Desde la diplomacia europea y los organismos multilaterales también se difundieron mensajes en homenaje a los cerca de 3.000 fallecidos en el World Trade Center. La jefa de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, subrayó que los ataques marcaron un punto de quiebre en la historia contemporánea, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó el significado simbólico de las columnas de luz que se proyectan en el lugar donde se erigían las Torres Gemelas.

En el ámbito de la defensa continental, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recordó la respuesta coordinada de la alianza tras la tragedia de 2001. El diplomático sostuvo que la cooperación entre los aliados de Estados Unidos se mantiene vigente como un compromiso de cohesión estratégica y solidaridad frente a las amenazas globales de la actualidad.