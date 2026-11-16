El histórico narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara y figura central del crimen organizado durante la década de 1980, fallecióa los 80 años en un centro asistencial del estado de Jalisco. De acuerdo con la confirmación de las autoridades mexicanas, el deceso se produjo luego de que el recluso fuera trasladado de urgencia el viernes desde el complejo penitenciario de Puente Grande hasta el hospital privado Country 2000, en la ciudad de Guadalajara, a raíz de un severo agravamiento en su cuadro clínico, aunque aún no se informó oficialmente la causa específica de su muerte.

Nacido en Sinaloa en 1946 y exintegrante de la Policía Judicial estatal, Félix Gallardo alcanzó notoriedad mundial bajo el alias de "El Jefe de Jefes" tras estructurar una federación criminal que monopolizó el trasiego de marihuana y estableció alianzas estratégicas con los cárteles colombianos para introducir cocaína a gran escala hacia los Estados Unidos. Su caída se precipitó tras el secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA) Enrique «Kiki» Camarena, un crimen que desató una profunda crisis diplomática bilateral y culminó con su captura el 8 de abril de 1989.

La detención y posterior condena de Félix Gallardo provocó la fragmentación de su estructura delictiva y dio origen a las principales organizaciones que se disputaron el control territorial de México durante las décadas siguientes, entre ellas los cárteles de Sinaloa y de Tijuana. Durante sus últimos años de reclusión, su defensa legal había tramitado reiterados pedidos de prisión domiciliaria alegando un crítico deterioro físico, marcado por múltiples patologías crónicas y la pérdida progresiva de sus capacidades visuales y de movilidad.