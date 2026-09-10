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Operativo policial

Cayó un hombre con pedido de captura por una causa de narcotráfico en un patrullaje por el oeste de la ciudad de Neuquén

Efectivos de la Comisaría 18° lo identificaron durante un recorrido preventivo en la zona oeste de la capital provincial. La Justicia había emitido una orden de captura vinculada a una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

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Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 10 de septiembre de 2026 a las 15:54
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Lo detuvieron en un patrullaje en el Oeste neuquino: pesaba sobre él una orden de captura vigente en una causa por narcotráfico - Foto: Policía del Neuquén

Un hombre con pedido de captura vigente fue detenido durante un operativo de prevención realizado por personal de la Comisaría 18° de Gran Neuquén Norte en la zona oeste de la ciudad de Neuquén. El procedimiento se concretó durante la noche del miércoles.

La detención del hombre que tenía pedido de captura vigente

Efectivos de la Policía del Neuquén realizaban tareas de patrullaje en distintos sectores del barrio. En ese contexto, observaron a un hombre que, al advertir la presencia del móvil policial, modificó la dirección en la que se desplazaba de manera repentina.

Esta actitud llamó la atención de los uniformados, quienes decidieron interceptarlo para realizar una identificación de rutina. Una vez obtenidos sus datos, se efectuó la correspondiente consulta en los sistemas informáticos de la fuerza.

Los efectivos policiales constataron que pesaba sobre el hombre un pedido de captura vigente, emitido en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes. Ante esta situación, los efectivos procedieron a su inmediata demora y posterior detención, cumpliendo con las disposiciones judiciales vigentes.

Quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad

Tras el procedimiento, el detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, organismo que interviene en la causa y que dispuso las medidas procesales correspondientes.

Desde la Policía destacaron que este tipo de controles preventivos permiten detectar personas requeridas por la Justicia y avanzar en el cumplimiento de órdenes judiciales pendientes, fortaleciendo las tareas de prevención y seguridad en distintos sectores de la ciudad.

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