Este martes, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) anunció la construcción de una base permanente habitable en la superficie de la Luna.

Esto fue informado por el administrador Jared Isaacman, quien anunció que Estados Unidos priorizará la edificación de una base habitable fija, postergando el desarrollo de la estación orbital conocida como Gateway.

El ambicioso plan se enmarca en el programa Artemis y contará con una inversión estimada de 20.000 millones de dólares para los próximos siete años, con el firme propósito de establecer una ocupación permanente y no solo visitas esporádicas.

“El objetivo no es solo llegar a la Luna, sino quedarse. Estados Unidos jamás volverá a renunciar a la Luna”, aseguró Isaacman durante la presentación del proyecto. Según explicó el funcionario, la agencia adoptará un modelo de ejecución similar al del programa Apolo.

El sitio elegido para este asentamiento es el Polo Sur lunar, una zona estratégica donde la presecia de hielo de agua en cráteres como Shackleton y Faustini permitirá sustentar la vida y las operaciones a largo plazo.

El cronograma oficial de la NASA establece que el próximo 1 de abril se lanzará la misión Artemis II, que llevará tripulación a orbitar el satélite por primera vez en más de medio siglo.

Para 2027, se iniciará un puente logístico con viajes mensuales no tripulados para el transporte de suministros, mientras que el regreso efectivo de astronautas al suelo lunar está previsto para 2028 con las fases IV y V del programa.

Se adelantó que la base estaría operativa y habitable para estancias entre 2030 a 2035.