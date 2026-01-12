Los incendios forestales siguen activos en gran parte de la Patagonia, principalmente en Chubut, donde una gran cantidad de brigadistas se encuentran combatiendo las llamas hace semanas. Ya se ha perdido una gran cantidad de hectáreas, flora y fauna, además hay cientos evacuados y turistas desalojados. Aunque la lluvia del domingo llevó gran alivio a la Comarca Andina, las tareas continúan ya que el fuego continúa por las raíces.

A través de la página oficial de la NASA, en el Fire Information for Resource Management System (Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de Recursos), compartieron imágenes satelitales del avance de los incendios en la zona, mostrando día a día cómo fueron creciendo.

Los especialistas de Estados Unidos publican periódicamente la evolución del fuego visto desde el espacio. Desde que comenzaron, el pasado lunes 5 de enero, hasta este lunes 12, se puede ver que fue creciendo rápidamente, aunque llegando al fin de semana comenzaron a desaparecer varios focos. Esto se debe al gran trabajo de los brigadistas y refuerzos enviados de todo el país, quienes hacen una semana luchan contra el fuego, logrando salvar miles de hogares y personas.

Además de compartir las imágenes, la NASA publicó un estudio difundiendo la situación en la Patagonia y el peligro de que estos incendios afecten los bosques antiguos y nativos:

"El 8 de enero de 2026, el Espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS, por sus siglas en inglés) a bordo del satélite Aqua de la NASA capturó esta imagen del humo proveniente de dos grandes incendios que ardían en el Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y sus alrededores. Los satélites de la NASA comenzaron a detectar una actividad generalizada de incendios en esta zona el 6 de enero", comentaron.

La primera columna de humo que detectó el sistema de la NASA.

En su informe, destacan que las estimaciones satelitales del Sistema Mundial de Información sobre Incendios Forestales indican que los incendios carbonizaron más de 175 kilómetros cuadrados en diferentes zonas de la Patagonia, entre el 5 y el 8 de enero.

"Las cordilleras están cubiertas de bosques andinos patagónicos templados, incluyendo partes de la selva valdiviana, que contienen antiguos rodales (arboledas) de alerce (Fitzroya cupressoides). Estas enormes coníferas —un tipo de ciprés— de crecimiento lento son los segundos árboles más longevos de la Tierra, y algunas sobreviven durante más de 3.600 años. Según documenta la UNESCO, el Parque Nacional Los Alerces protege el 36 por ciento de los bosques de alerces de Argentina", agregaron.

Las imágenes satelitales que muestran el fuego son producidos por NASA FIRMS, a partir de los datos recabados por los sensores MODIS/VIIRS a bordo de los satélites. La información captada es tratada de forma rápida y puesta a disposición pública en pocas horas.

Este Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de Recursos (FIRMS) de la NASA, creado por EE.UU., distribuye datos de incendios activos en tiempo casi real, dentro de las 3 horas posteriores a la observación satelital del Espectrorradiómetro de Imágenes de Resolución Moderada (MODIS) y del Conjunto de Radiómetros de Imágenes de Infrarrojos Visibles (VIIRS).

6 de enero, el día que el humo de los incendios comenzó a llegar a otras zonas como el Alto Valle.

7 de enero.

8 de enero.

9 de enero.

10 de enero.

11 de enero.