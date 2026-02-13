La NASA y la empresa SpaceX realizaron con éxito el lanzamiento del cohete Falcon 9 que transporta a la tripulación 'Crew-12' hacia la Estación Espacial Internacional (EEI). La misión, que inició el 13 de febrero, tiene previsto durar cerca de nueve meses.

El equipo que va al espacio

El equipo está conformado por cuatro tripulantes: el cosmonauta ruso Andrei Fedyaev, perteneciente a Roscosmos; los astronautas de la NASA Jack Hathaway y Jessica Meir; y la astronauta Sophie Adenot, representante de la Agencia Espacial Europea (ESA).

El vuelo forma parte del programa comercial de vuelos espaciales tripulados de la NASA y tendrá una duración aproximada de un día hasta alcanzar la EEI. Una vez en la estación, la tripulación se integrará a las expediciones 74 y 75, realizando tareas científicas y de mantenimiento durante su estadía.

Para Sophie Adenot y Jack Hathaway, esta será su primera experiencia en el espacio, mientras que Jessica Meir y Andrei Fedyaev afrontan su segundo viaje orbital. La comandante Meir y el especialista Fedyaev aportan así su experiencia en esta misión prolongada.

Este lanzamiento representa un nuevo paso en la cooperación internacional en la exploración espacial, combinando recursos y talentos de agencias como la NASA, Roscosmos y la ESA junto con la tecnología privada de SpaceX.