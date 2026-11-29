El primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, propuso conformar un gobierno de unidad nacional y aceptó que el líder opositor Gadi Eisenkot ejerza en primer término la jefatura del Ejecutivo bajo un sistema de alternancia en el poder. Según informó la cadena BBC, el dirigente conservador manifestó su disposición a ocupar inicialmente el cargo de primer ministro alterno, justificando el ofrecimiento por la magnitud del peligro existencial que, a su juicio, enfrenta Israel y el riesgo de que se constituya una administración sin capacidad operativa para afrontarlo.

La iniciativa se dio a conocer a pocos días de que venza el plazo del 6 de diciembre otorgado por el presidente israelí, Isaac Herzog, para que Eisenkot intente articular una coalición tras los comicios celebrados en octubre. En dicha votación, el bloque encabezado por Netanyahu obtuvo 53 escaños y la alianza opositora liderada por el ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel consiguió 48, quedando ambas fuerzas por debajo del umbral de 61 bancas exigido para alcanzar la mayoría en la Knéset, mientras que las dos alianzas políticas árabes sumaron un resultado inédito de 19 escaños que las posicionó como potenciales árbitros de las negociaciones parlamentarias.

Frente al planteo del oficialismo, Eisenkot respondió convocando a mantener negociaciones genuinas y aceleradas, al tiempo que expresó su disposición a evaluar durante las próximas 24 horas la seriedad de las intenciones del partido Likud. En tanto, el ex primer ministro Naftali Bennett, quien integra el bloque opositor, respaldó públicamente la alternativa de avanzar hacia un gobierno de unidad nacional encabezado inicialmente por Eisenkot para destrabar el bloqueo institucional en el país.