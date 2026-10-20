Diversas ciudades de Francia implementaron toques de queda parciales a partir del lunes por la noche, en el marco de las medidas de emergencia adoptadas por el Ejecutivo para frenar la ola de saqueos, destrozos y enfrentamientos violentos registrados durante las recientes movilizaciones sociales. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, confirmó la ampliación de estas restricciones selectivas y celebró los resultados iniciales de la estrategia gubernamental: "Los toques de queda selectivos han contribuido a la calma de esta noche. Agradezco a los policías y gendarmes que velaron por su aplicación, así como a los prefectos por su movilización", expresó a través de sus redes sociales, al tiempo que adelantó que la medida se extenderá a otras zonas donde la situación de seguridad lo requiera.

La aplicación de las restricciones nocturnas varió según las características de cada distrito urbano bajo la coordinación de las prefecturas departamentales. En París, el toque de queda rigió desde las 23:00 del lunes hasta las 06:00 del martes en zonas críticas como la Plaza de la República y los alrededores de Les Halles, mientras que en Lyon la medida se implementó de 21:00 a 06:00 en el sector céntrico de Presqu'île. En paralelo, el departamento del Norte dispuso restricciones desde las 20:00 en municipios como Lille, Wattignies, Douai y Denain, y en el sureste del país, el alcalde de Niza, Eric Ciotti, decretó un toque de queda específico orientado a menores de edad a partir de las 21:00.

Las medidas excepcionales buscan contener los desbordamientos generados tras las multitudinarias protestas que congregaron a unas 550.000 personas en todo el país. Según el último balance del Ministerio del Interior, la ola de disturbios dejó un total de 2.397 personas arrestadas desde el fin de semana, mientras que cerca de un millar de oficiales de la policía y gendarmes resultaron heridos, de los cuales siete permanecen en estado grave. Mientras el Ejecutivo evalúa la prórroga de los perímetros de exclusión horaria, las autoridades locales continúan con las tareas de cuantificación de daños materiales y restauración del espacio público.