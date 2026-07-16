El gobierno de Chile. a través del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), implementará desde el lunes 27 de julio una nueva exigencia para el ingreso de perros y gatos a ese país: todos los animales deberán contar con un sistema de identificación individual y permanente mediante microchip o tatuaje. La medida forma parte de una actualización de los requisitos zoosanitarios que buscan fortalecer la trazabilidad animal y prevenir riesgos sanitarios.

La normativa establece que el número de identificación deberá figurar obligatoriamente en el Certificado Zoosanitario de Importación (CZI), documento que acompaña a las mascotas durante los controles fronterizos. Si los datos no coinciden o el animal carece de identificación, las autoridades podrán impedir su ingreso al territorio chileno.

Qué cambia para los viajeros argentinos

La disposición tiene especial relevancia para los habitantes de la Patagonia argentina, donde el tránsito turístico hacia Chile es permanente. Cada temporada miles de familias de Neuquén, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, San Carlos de Bariloche y otras localidades aledañas cruzan la cordillera acompañadas por sus mascotas rumbo a destinos como Puerto Varas, Osorno, Puerto Montt o Valdivia.

Hasta ahora, la identificación permanente no era un requisito obligatorio para todos los casos. Con la nueva normativa, quienes planeen viajar deberán gestionar con anticipación el microchip o tatuaje identificatorio y verificar que la información quede correctamente registrada en la documentación sanitaria correspondiente.

El paso fronterizo Cardenal Antonio Samoré es uno de los más utilizados por los residentes y turistas que visitan Villa La Angostura y San Carlos de Bariloche - Foto: Archivo

Una tendencia internacional en materia de bioseguridad

La decisión de Chile se enmarca en una tendencia global orientada a reforzar los sistemas de control sanitario y trazabilidad animal. Diversos países han avanzado en mecanismos de identificación electrónica para mascotas con el objetivo de mejorar el seguimiento epidemiológico, facilitar la recuperación de animales extraviados y reducir riesgos vinculados a enfermedades transmisibles.

Las autoridades chilenas sostienen que la medida permitirá verificar de manera más eficiente la identidad de cada animal y garantizar el cumplimiento de las exigencias sanitarias internacionales.

Los requisitos que siguen vigentes

Además de la identificación permanente, continuarán siendo obligatorios otros requisitos sanitarios para ingresar con mascotas a Chile:

Vacunación antirrábica vigente .

. Certificado veterinario de examen clínico .

. Tratamientos antiparasitarios internos y externos dentro de los plazos establecidos .

. Certificado Zoosanitario de Importación emitido por la autoridad sanitaria correspondiente.

Las autoridades chilenas recomendaron revisar toda la documentación antes de viajar para evitar demoras o rechazos en los complejos fronterizos.