Por las condiciones meteorológicas y por el aumento de caudal en la Ruta CH 215, kilómetro 112, en el límite de Argentina y Chile, el paso Cardenal Samoré permanecerá intransitable durante toda la jornada.

Según informó Vialidad Nacional, la coordinación del país vecino pidió que se restrinja la zona debido al peligro que significa para los conductores.

La medida rige para el sector de "El Gringo", donde estará cerrado temporalmente el paso fronterizo.

Se recuerda que rige una alerta roja y naranja por vientos y lluvias para este miércoles en la región sur de la cordillera neuquina, por esto se han suspendido las clases en algunas localidades y se han dispuesto medidas preventivas.

Desde la noche del martes hasta las 8 de este miércoles hubo algunos tramos en las rutas cerrados por el peligro de transitar de noche.

Cómo seguirá la semana

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, adelantó en diálogo con "La segunda mañana", que se emite por AM550, que desde este jueves el escenario cambiará por completo: bajarán con fuerza las temperaturas, llegarán las nevadas y el hielo volverá a ser un factor determinante para quienes circulen por las rutas.

También indicó que desde hoy se empezará a registrar el ingreso de aire frío con nevadas y hacia el fin de semana y el inicio de la semana que viene.

Las autoridades también recomiendan evitar la circulación nocturna por distintos tramos de las rutas provinciales 11, 13, 24, 26, 46, 60, 61, 62, 63 y 65, además de sectores de la Ruta Nacional 40, donde las condiciones pueden variar rápidamente según avance el temporal.