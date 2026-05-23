De la mano del presidente José Antonio Kast, el gobierno de Chile avanza con un ambicioso plan de infraestructura sobre la Ruta Internacional CH-215, principal conexión terrestre entre la Región de Los Lagos y la Argentina a través del Paso Internacional Cardenal Antonio Samoré. Las obras beneficiarán el tránsito entre el país vecino y las ciudades de Villa La Angostura y San Carlos de Bariloches, las dos ciudades cordilleranas más próximas.

Por qué es clave la repavimentación de la carretera en el paso internacional Cardenal Samoré

Se trata de una vía clave no sólo para el turismo binacional, sino también para el comercio exterior, el abastecimiento y la circulación de cargas entre ambos países. Para ciudades como San Carlos de Bariloche y Villa La Angostura, Samoré representa la salida terrestre más importante hacia el Pacífico y uno de los pasos más utilizados durante todo el año.

Las obras incluyen asfaltado, modernización de puentes y mejoras estructurales destinadas a aumentar la seguridad vial y reducir tiempos logísticos en un contexto regional donde la conectividad física vuelve a ocupar un lugar central en la agenda geopolítica sudamericana.

El impacto directo para Bariloche y Villa La Angostura

La modernización del corredor tiene consecuencias inmediatas para la economía regional patagónica. Miles de turistas argentinos utilizan cada temporada el Paso Samoré para ingresar a Chile, especialmente hacia Osorno, Puerto Montt y centros comerciales de la Patagonia chilena.

A su vez, el corredor resulta fundamental para el abastecimiento de mercaderías, el transporte internacional y el intercambio comercial entre ambos países. La mejora de la infraestructura podría favorecer una circulación más fluida durante el invierno, cuando las condiciones climáticas suelen generar complicaciones operativas.

Sin embargo, las autoridades chilenas también confirmaron el cierre temporal del denominado “Puente Seco”, ubicado en la comuna de Puyehue, por aproximadamente 70 días. La medida obligará a implementar desvíos y podría generar demoras transitorias para quienes crucen desde la Patagonia argentina.

Obras demoradas y reactivación tras conflictos judiciales

El proyecto arrastra una larga historia de demoras administrativas y judiciales. El tramo de 26 kilómetros entre Las Lumas y Entre Lagos había quedado paralizado en febrero de 2020 luego de que la empresa Brotec abandonara los trabajos iniciados en 2018.

Durante más de tres años, reclamos contractuales y procesos judiciales frenaron el avance de una obra considerada estratégica para la integración bioceánica. Finalmente, el Estado chileno retomó la ejecución y fijó como horizonte de finalización el año 2027.

El director de Vialidad chilena, Juan Valenzuela, aseguró que los trabajos avanzan “según lo planificado y reprogramado”, tanto en el Puente Seco como en el puente Chinchín.

El puente El Gringo y la apuesta chilena por la conectividad regional

Uno de los proyectos centrales es la reposición del puente El Gringo, sobre la Ruta Internacional 21. La inversión supera los 4.093 millones de pesos chilenos (6410 millones de pesos argentinos) y forma parte de una estrategia mayor impulsada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Chile para fortalecer los corredores internacionales del sur del continente.

La delegada presidencial provincial de Osorno, Claudia Pailalef Montiel, destacó que la obra permitirá “normalizar el tránsito de todo tipo de vehículos”, en referencia al transporte turístico, particular y de carga pesada.