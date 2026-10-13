Un fuerte sismo de magnitud 6,3 en la escala de Richter sacudió la región suroeste de Panamá, situando su epicentro a 32 kilómetros al suroeste de la localidad de Soná, en la provincia de Veraguas. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá confirmó que este nuevo evento telúrico representa una réplica de gran intensidad respecto al devastador terremoto de magnitud 7,5 registrado apenas tres días antes en la misma zona. El temblor volvió a provocar escenas de alarma y evacuaciones preventivas en barrios urbanos y centros poblados, en momentos en que los organismos de protección civil y socorro mantenían los despliegues de asistencia humanitaria e inspección de infraestructuras dañadas por la primera sacudida.

Pese a la recurrencia de la actividad sísmica, las autoridades nacionales y gremios del sector marítimo confirmaron la continuidad operativa del sistema logístico e interoceánico del país. La Autoridad del Canal de Panamá ratificó que el tránsito de buques por la vía interoceánica se desarrolla sin interrupciones, al igual que las operaciones del Ferrocarril interoceánico y la actividad comercial en la Zona Libre de Colón. No obstante, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) dispuso el cierre temporal de tres terminales portuarias estatales —los puertos Vidal y Mutis en Veraguas, y el puerto Almirante en Bocas del Toro— para evaluar grietas y fallas estructurales generadas en los muelles de atraque.

En contraste, los principales puertos concesionados para el transporte internacional de contenedores, entre ellos Balboa y Cristóbal, restablecieron plenamente sus itinerarios tras verificar la integridad de sus instalaciones. Desde la Cámara Marítima de Panamá señalaron que no se registraron pérdidas materiales de consideración en la red comercial primaria que comprometan la conectividad logística regional. Mientras tanto, las brigadas gubernamentales continúan con la evaluación de daños en hospitales, escuelas y viviendas particulares afectadas a lo largo de las provincias occidentales, manteniendo activos los protocolos de emergencia ante posibles réplicas adicionales.