NVIDIA anunció este lunes 23 de noviembre de 2026 la reincorporación de Jensen Huang como presidente, director ejecutivo (CEO) y miembro de su directorio, apenas 11 días después de que el empresario renunciara en medio de un escándalo por sus relaciones extramatrimoniales y las sospechas de que una de ellas pudo haberlo convertido en objetivo de una operación de inteligencia china.

La decisión fue aprobada por unanimidad por la junta directiva de la compañía, con sede en Santa Clara, California, y tiene efecto inmediato. El organismo aseguró que recibió información de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos y concluyó que el regreso de Huang no representa un riesgo para la seguridad nacional.

El anuncio provocó una reacción inmediata en los mercados: las acciones de NVIDIA llegaron a subir un 33% en la apertura de Wall Street, según los reportes de la jornada. El presidente Donald Trump celebró públicamente la decisión y reconoció que intervino ante los directivos para favorecer el regreso del empresario.

Trump respaldó el regreso de Jensen Huang a NVIDIA

Pocos minutos después del comunicado empresarial, Donald Trump felicitó al directorio de NVIDIA y calificó la decisión como la correcta. El mandatario había defendido públicamente al empresario durante los días posteriores a su renuncia.

Trump confirmó que conversó con los responsables de la compañía y que también mantuvo un diálogo con Huang. Según explicó, los directivos solicitaron garantías sobre los posibles riesgos para la seguridad nacional derivados de las relaciones del ejecutivo con una empresaria investigada por presuntos vínculos con China.

En un mensaje publicado en Truth Social, el presidente sostuvo que el gobierno estadounidense no tiene motivos para considerar que la reincorporación represente una amenaza.

También afirmó que el fiscal general, Todd Blanche, confirmó que no existen pruebas de que Huang haya participado en conductas ilícitas.

El mandatario calificó al empresario de origen taiwanés como un «gran patriota» y un «tesoro nacional». En declaraciones a CNBC, reconoció que su intervención pudo haber influido en la decisión del directorio.

Qué dijo Jensen Huang tras recuperar el cargo

En el comunicado oficial de NVIDIA, Huang expresó su agradecimiento al directorio y aseguró que asume nuevamente sus responsabilidades con humildad y un compromiso renovado.

"Es un honor para mí regresar a NVIDIA y dirigir una de las empresas tecnológicas más trascendentales del mundo en los albores de una nueva revolución industrial", manifestó.

También agradeció el respaldo de su familia, de los empleados, los accionistas y los socios comerciales de la compañía.

Por su parte, el presidente del directorio, Harvey C. Jones, sostuvo que la reincorporación responde a los mejores intereses de los accionistas, trabajadores, socios y clientes.

La directora financiera, Colette Kress, que había asumido como CEO interina después de la salida de Huang, continuará en su cargo habitual como vicepresidenta ejecutiva y responsable de las finanzas de la compañía.

La investigación sobre los vínculos con China continuará

El regreso de Huang no significa que NVIDIA haya dado por cerrado el escándalo. La propia compañía confirmó que la investigación independiente sobre los posibles vínculos con una operación de inteligencia extranjera seguirá adelante.

El caso tomó dimensión internacional después de que trascendieran las relaciones extramatrimoniales del empresario, entre ellas una con Alice Huang, una ejecutiva vinculada a Megaspeed, una compañía tecnológica con sede en Singapur.

Las autoridades estadounidenses investigan si la empresaria pudo haber estado relacionada con actividades de inteligencia china y si existió algún acceso indebido a información sensible de NVIDIA. Las sospechas no equivalen a una comprobación de espionaje y Pekín rechazó las acusaciones.

El directorio había contratado asesoramiento legal independiente para investigar los reportes y determinar si Huang pudo haber sido objetivo de una operación de inteligencia extranjera.

Además, NVIDIA anunció la creación de un comité específico para supervisar los riesgos de seguridad nacional y el cumplimiento de los controles de exportación. También inició la búsqueda de un responsable de cumplimiento normativo (Chief Compliance Officer).

Por qué NVIDIA es clave en la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China

La importancia del regreso de Huang excede el futuro de un ejecutivo. NVIDIA ocupa una posición central en el mercado mundial de procesadores avanzados utilizados para desarrollar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial.

La empresa nació como diseñadora de chips gráficos para videojuegos, pero bajo el liderazgo de Huang se convirtió en uno de los principales actores de la infraestructura tecnológica que sostiene la expansión de la inteligencia artificial.

Sus procesadores son utilizados por grandes compañías tecnológicas, centros de datos y desarrolladores de modelos de IA. Por eso, sus decisiones comerciales tienen consecuencias que alcanzan a toda la industria.

En este escenario, el acceso de China a los semiconductores avanzados se convirtió en uno de los principales puntos de tensión entre Washington y Pekín. Estados Unidos busca limitar la transferencia de tecnología que pueda fortalecer las capacidades militares o estratégicas de su principal competidor.

Trump también reclamó que NVIDIA mantenga una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento de las restricciones a las exportaciones de chips.

La situación plantea un desafío para la empresa: sostener su liderazgo comercial internacional sin quedar expuesta a incumplimientos de las normas estadounidenses de seguridad y comercio exterior.

El Congreso de Estados Unidos mantiene sus cuestionamientos

La reincorporación también generó críticas entre legisladores demócratas, que consideran prematuro cerrar cualquier discusión sobre el caso.

El congresista Raja Krishnamoorthi cuestionó que Huang vuelva al mando mientras siguen pendientes las investigaciones y reclamó que el empresario comparezca ante el Congreso.

Por su parte, la senadora Elizabeth Warren sostuvo que la decisión del directorio no elimina la necesidad de obtener explicaciones sobre el posible acceso de la inteligencia china a información de la compañía.

Huang tenía previsto declarar el 1 de diciembre ante tres ámbitos legislativos de la Cámara de Representantes vinculados con Asuntos Exteriores, Inteligencia y el seguimiento del Partido Comunista Chino. Las presentaciones estaban previstas a puertas cerradas y con transcripción de las declaraciones.

La presión política refleja que el caso dejó de ser exclusivamente una cuestión de gobierno corporativo y pasó a involucrar la política exterior, la seguridad nacional y la competencia tecnológica.

Qué impacto tuvo la reincorporación en Wall Street

La reacción bursátil fue inmediata. Las acciones de NVIDIA registraron una suba cercana al 33% en la apertura de Wall Street, luego de las fuertes oscilaciones que había provocado la salida de Huang.

El movimiento refleja la importancia que los inversores atribuyen a la continuidad de su liderazgo. Huang es el principal referente estratégico de la compañía y estuvo al frente de su transformación durante más de tres décadas.

Sin embargo, la recuperación de la cotización no implica que todos los riesgos hayan desaparecido. Las investigaciones sobre seguridad nacional, las restricciones comerciales y las posibles irregularidades vinculadas con la exportación de semiconductores todavía pueden afectar el desempeño de la empresa.

El regreso de Huang abre una nueva etapa para NVIDIA

La decisión del directorio restablece el liderazgo de uno de los empresarios más influyentes de la industria tecnológica, pero no resuelve las controversias que provocaron su salida.

NVIDIA deberá continuar con la investigación interna, colaborar con las autoridades estadounidenses y responder a los cuestionamientos legislativos sobre sus operaciones internacionales.

En los próximos días, la atención estará puesta en la comparecencia prevista de Huang ante el Congreso, el avance de las investigaciones y las medidas que adopte la compañía para reforzar sus controles de exportación.