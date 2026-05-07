La Organización Mundial de la Salud (OMS) buscó llevar tranquilidad este jueves luego de la preocupación internacional generada por el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que permanece bajo seguimiento sanitario en el océano Atlántico.

Durante una conferencia realizada en Ginebra, la jefa de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, descartó que la situación represente el comienzo de una nueva pandemia global.

“Este no es el inicio de una pandemia”, afirmó la funcionaria ante los medios internacionales. Además, remarcó que el escenario actual “no es COVID” y aclaró que el comportamiento epidemiológico del hantavirus es distinto al del coronavirus.

La especialista explicó que la forma de transmisión del virus es diferente y recordó que la mayoría de las variantes conocidas de hantavirus no se transmiten entre personas. En ese sentido, indicó que los contagios suelen estar vinculados al contacto con roedores infectados o ambientes contaminados.

Las declaraciones de la OMS se produjeron después de que se confirmaran muertes y casos sospechosos a bordo del crucero que había partido desde Ushuaia rumbo a Cabo Verde. Mientras tanto, las autoridades sanitarias internacionales continúan monitoreando la situación y realizando controles sobre pasajeros y tripulación.

En paralelo, distintos gobiernos activaron protocolos preventivos para la recepción de los pasajeros evacuados y para el desembarco previsto del buque en territorio español durante los próximos días.