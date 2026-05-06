Argentina envió insumos sanitarios y asistencia técnica a distintos países de Europa y África, tras la detección de un brote de hantavirus asociado al buque MV Hondius, que había partido desde el país a comienzos de abril. De acuerdo con los datos oficiales, ya se confirmaron ocho contagios entre pasajeros y tripulantes, de los cuales tres fallecieron. Los análisis identificaron que se trata de la variante Andes, una cepa que solo registra antecedentes en el sur argentino y Chile.

En respuesta a la situación, el sistema sanitario nacional puso en marcha un esquema de colaboración internacional que incluye el envío de 2.500 pruebas diagnósticas, además de insumos específicos para la detección del virus. Entre los materiales distribuidos se encuentran ARN del virus Andes, utilizado para identificar la presencia del patógeno en muestras humanas, y placas de ELISA con antígenos específicos, destinadas a estudios serológicos para detectar anticuerpos. Los envíos están dirigidos a laboratorios de España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y el Reino Unido, en función de las necesidades relevadas en cada país.

Además del soporte material, se sumó la participación de la ANLIS-Malbrán, que aportó capacidad técnica, experiencia y recursos especializados para el abordaje de los casos. En paralelo, también se distribuyen protocolos de diagnóstico y tratamiento para unificar criterios clínicos frente a la enfermedad.

El refuerzo de la vigilancia epidemiológica y el seguimiento del brote forman parte de las acciones en curso para investigar el origen de los contagios y contener su propagación.