Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente, según anunció este domingo el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, uno de los principales mediadores de las negociaciones. El entendimiento prevé el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el territorio libanés, y será formalizado el próximo 19 de junio en Suiza.

A través de una publicación en la red social X, Sharif afirmó que ambas partes lograron consensuar un texto definitivo tras semanas de conversaciones. El mandatario sostuvo que el acuerdo representa un avance decisivo para cerrar un conflicto que se extendió durante más de tres meses y que mantuvo en vilo a la región.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que autorizó la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval impuesto sobre Irán. Se trata de uno de los corredores marítimos más importantes del mundo, por donde circula una porción significativa del comercio global de petróleo. En un mensaje difundido a través de Truth Social, Trump aseguró que el acuerdo está concluido y señaló que la reapertura del paso marítimo será inmediata una vez rubricado el documento definitivo. Además, remarcó que no habrá intercambio de dinero entre las partes como parte del entendimiento.

Desde Teherán, el viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, celebró el entendimiento y sostuvo que el pacto permitirá poner fin de manera inmediata a la guerra. Funcionarios iraníes indicaron además que en un plazo de 60 días comenzarán negociaciones destinadas a alcanzar un acuerdo definitivo, que incluirá temas vinculados al programa nuclear, sanciones económicas y mecanismos de supervisión internacional. No obstante, persisten algunas diferencias en torno a los términos finales del entendimiento. Mientras Pakistán y Estados Unidos sostienen que el texto está cerrado, sectores del gobierno iraní señalaron durante las últimas horas que aún restan definiciones y revisiones antes de la firma oficial.

El acuerdo contempla además el fin de las hostilidades en otros escenarios vinculados al conflicto, incluido el frente abierto en Líbano, y abre una nueva etapa diplomática en una región atravesada por meses de tensión militar y amenazas sobre la seguridad energética mundial.