El presidente Donald Trump confirmó que fuerzas estadounidenses eliminaron a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como "Niño Guerrero", uno de los principales líderes del Tren de Aragua, la organización delictiva de origen venezolano considerada una de las más peligrosas del continente.

"Los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento, en cualquier lugar y los enviaremos a las profundidades del infierno, a donde pertenecen", escribió Trump en sus redes sociales, acompañando el mensaje con un video que muestra una explosión en una edificación. El mandatario describió la operación como un "ataque cinético rápido y letal" encabezado por el Comando Sur, sin precisar cuándo ni dónde se ejecutó.

Uno de los datos más llamativos del anuncio fue la mención explícita de la coordinación con Caracas: Trump afirmó que el ataque fue "coordinado estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes estamos trabajando muy bien", en una declaración que marca un giro significativo respecto a la retórica confrontacional que el mandatario había mantenido hasta hace pocas semanas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

La referencia a Venezuela como socio en una operación antiterrorista sugiere que los canales de diálogo abiertos entre Washington y Caracas —que incluyeron la deportación del exministro Alex Saab a EE.UU. y conversaciones sobre ayuda humanitaria— están produciendo resultados concretos en materia de seguridad.

Guerrero Flores tenía antecedentes judiciales en Estados Unidos: en diciembre pasado, la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York lo había acusado de ordenar, dirigir y facilitar actos de terrorismo dentro del país. Su eliminación es presentada por la administración Trump como un golpe al corazón operativo del Tren de Aragua, organización que en los últimos años expandió su presencia desde Venezuela hacia varios países de América Latina y Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los principales blancos de la política de seguridad hemisférica de Washington.

"Con esta acción, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han hecho justicia para ellos, sus familias y sus seres queridos", subrayó Trump, en un mensaje que mezcla el anuncio operativo con la retórica de la guerra contra el crimen organizado que ha sido una de las marcas distintivas de su segundo mandato.