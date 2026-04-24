El viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar, sostuvo una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, en la que destacó la importancia de un diálogo y una colaboración sostenidos para abordar los asuntos pendientes, con el fin de promover la paz y la estabilidad regionales a la mayor brevedad.

Como resultado de estas gestiones, se esperaba que una delegación iraní encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, llegue a Pakistán este viernes, según informaron los medios estatales paquistaníes, citando fuentes gubernamentales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán informó en un comunicado que ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre la situación regional actual, incluyendo el alto el fuego y las iniciativas que Islamabad lleva a cabo en el marco del diálogo entre Estados Unidos e Irán.

Según el comunicado, Araghchi agradeció el papel constante y constructivo de Pakistán en la facilitación de los esfuerzos diplomáticos. Ambos líderes acordaron mantenerse en estrecho contacto para seguir de cerca la evolución de la situación.

Teherán está listo para reanudar las negociaciones con Washington para lograr la paz, pero duda de la sinceridad de Estados Unidos, advirtió, por ejemplo, el embajador de Irán en Rusia, Kazem Jalali.

“Queremos que se logren metas y objetivos concretos como resultado de estas negociaciones. Ellos (Estados Unidos) no deben dictar los términos y resultados de estas conversaciones para que podamos alcanzar una paz sostenible y de largo plazo en toda la región”, indicó el embajador, según informes de medios locales.

Jalali manifestó que Irán está listo para reanudar las negociaciones suspendidas. Sin embargo, advirtió que cualquier enfoque estadounidense basado en dictar términos, participar en prácticas engañosas o prolongar deliberadamente el proceso sería inaceptable.

También afirmó que Irán sigue comprometido con el camino diplomático para resolver este conflicto, pero Teherán no ve la misma actitud hacia las negociaciones por parte de Washington. “Irán no ve un enfoque serio (a las negociaciones) por parte de Estados Unidos”, agregó Jalali.

Sostuvo que Irán emergió como el vencedor de la guerra desigual que le impusieron Estados Unidos e Israel. Y añadió que “usaron todo su potencial militar contra Irán, pero el resultado fue una victoria histórica para Irán”.