Lluvias mortales en Pakistan: hay casi 700 muertos

El balance de muertos por las lluvias del monzón en Pakistán ha ascendido a casi setecientos desde el inicio de la temporada, según los últimos datos oficiales, mientras los equipos de rescate siguen buscando a más de un centenar de desaparecidos tras las catastróficas inundaciones del fin de semana en el noroeste del país.

El último informe de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA, por sus siglas en inglés) actualizó la cifra total de fallecidos a 695, y la de heridos a 935, desde el 26 de junio pasado, con el principio de la temporada de lluvias. La provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa es, con diferencia, la más castigada, con 417 de los fallecidos totales. Solo en las últimas horas, al menos 20 personas más perdieron la vida en esta región. "Un aguacero en Swabi destruyó completamente varias viviendas, matando a más de 20 personas", dijo a AFP un funcionario de este distrito.

En Buner, cayeron más de 150 mm de lluvia en una hora la mañana del viernes, una de las más mortales con 200 muertos. Un aguacero torrencial similar azotó la zona cerca de Gadoon, en las montañas del distrito de Swabi, el lunes. Según el análisis de la NDMA, la principal causa de muerte en esta temporada de monzón han sido las inundaciones repentinas, responsables de más de la mitad de los fallecidos.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, se comprometió a apoyar a las zonas afectadas y anunció que los miembros de su gabinete donarán el salario de un mes para financiar las labores de socorro. Pakistán es uno de los países más vulnerables del mundo a los fenómenos meteorológicos extremos

Fuenets: afp, efe, rtr