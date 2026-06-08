El papa León XIV lanzó uno de los mensajes más contundentes de su visita a España al reunirse con la Conferencia Episcopal Española en Madrid y calificar los abusos sexuales cometidos por miembros del clero de "plaga" que exige una respuesta firme e integral. "La comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado", afirmó ante los obispos, subrayando que las víctimas deben ser "el centro de cualquier actuación" y que "cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, protección y cambios reales de sanación". El pontífice extendió además la responsabilidad más allá de la jerarquía eclesiástica, apelando al conjunto de los fieles a implicarse en la respuesta a esta crisis que sacude a la Iglesia en España y en el mundo.

Horas después, León XIV recibió en la Nunciatura Apostólica a seis víctimas de abusos cometidos por miembros del clero español, en un encuentro que duró casi una hora y en el que cada uno de los presentes compartió su experiencia y ofreció propuestas para mejorar la respuesta institucional de la Iglesia. El Papa les aseguró su "cercanía y la de toda la comunidad eclesial" y su compromiso de que las propuestas recibidas "sirvan de base para futuros esfuerzos", prometiendo que la Iglesia "pueda ser verdaderamente un lugar seguro y espiritualmente sano, donde las heridas encuentren consuelo y sanación". El encuentro generó sin embargo controversia: diversas asociaciones de víctimas criticaron que no fueron invitadas al mismo, cuestionando la representatividad del grupo seleccionado por el Vaticano.

El contexto español añade urgencia al mensaje papal. Cerca de 430 víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia ya acudieron a la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación desde su activación el pasado 15 de abril, según recordó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien destacó el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la Iglesia en marzo pasado. El funcionario explicó que será el Defensor del Pueblo quien tome las decisiones sobre las posibles indemnizaciones a cada víctima, en un mecanismo que el gobierno presentó como una señal de que el sistema "está funcionando". Para León XIV, quien ya incluyó en su primera encíclica una disculpa por la participación histórica de la Iglesia en la esclavitud, el encuentro con las víctimas españolas refuerza un pontificado que hace de la rendición de cuentas institucional una de sus marcas distintivas.