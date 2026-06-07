El papa León XIV presidió la misa de la Solemnidad del Corpus Christi en la plaza de Cibeles de Madrid ante una multitud que los organizadores calcularon en 1,2 millones de personas, en el acto más concurrido de su visita apostólica a España. El pontífice llegó poco antes de las 10:00 hora local tras un recorrido en papamóvil por las calles de Madrid, y fue recibido por los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor, la infanta Sofía y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El alcalde José Luis Martínez-Almeida le entregó la Llave de Oro de la ciudad antes del inicio de la ceremonia. Tras la misa, el papa presidió la procesión del Corpus Christi, recordando que en España "las solemnes procesiones de este día han plasmado durante siglos la piedad, el arte, la música, la arquitectura y la vida del pueblo español".

En su homilía, León XIV fue directo en despojar la celebración de cualquier lectura folclórica o turística: "No se trata de una manifestación exterior, de una supervivencia folclórica ni de un simple adorno estético, sino de la fe en la presencia del Señor Resucitado". El papa identificó al Cristo que pasa en la custodia con los pobres, los solos y los desamparados, y vinculó la festividad con el Día de la Caridad que la Iglesia española ha unido históricamente al Corpus. Su exhortación central apuntó a sacudir una fe que describió como demasiado cómoda: "No se trata únicamente de sacar la custodia, sino de dejarnos sacar a nosotros mismos del egoísmo, de la indiferencia, de una fe cómoda y privada". Invitó además a los españoles a "cambiar la mirada" y a que la religiosidad del país "no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy".

La jornada del domingo es la más multitudinaria de una visita que ya tiene dimensión histórica: el primer papa estadounidense, el primero con doble nacionalidad y el primer agustino en ocupar el solio pontificio recorre España con raíces propias en su cultura, lo que otorga al viaje una resonancia particular. Por la tarde, la agenda prevé un encuentro privado con miembros de la Orden de San Agustín —a la que pertenece y de la que fue prior general entre 2001 y 2013— y un encuentro en el Movistar Arena con personalidades de distintas disciplinas para reforzar el diálogo entre la Iglesia y la sociedad contemporánea. El lunes, el pontífice hablará ante el Congreso de los Diputados en un hito sin precedentes en la historia del parlamento español.