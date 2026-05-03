El papa León XIV utilizó este domingo sus palabras posteriores al Regina Caeli para denunciar las violaciones a la libertad de prensa y rendir homenaje a los periodistas y trabajadores de medios que perdieron la vida en el ejercicio de su labor, especialmente en contextos de guerra. La intervención coincidió con la Jornada Mundial de la Libertad de Prensa, patrocinada por la UNESCO, y el Pontífice fue directo en su diagnóstico: el derecho fundamental a informar es vulnerado con frecuencia en el mundo actual, ya sea de manera evidente o de forma silenciosa y encubierta. León XIV destacó que el testimonio de quienes arriesgan o pierden la vida por llevar la verdad constituye "un llamado a la justicia", y expresó su preocupación por las constantes agresiones que sufre la profesión periodística a nivel global.

En el mismo acto, el obispo de Roma encomendó la situación internacional a la Virgen María con el inicio del mes de mayo, y animó a los fieles a renovar la práctica del Rosario por sus intenciones personales y, de manera especial, por la comunión dentro de la Iglesia y por la paz en el mundo. León XIV dirigió también un saludo particular a los peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro, entre ellos a la comunidad peruana residente en Roma que integra la Asociación Virgen de Chapi de Arequipa, en un gesto que refleja la cercanía del pontífice con las comunidades latinoamericanas.

El Pontífice reservó además un reconocimiento expreso para la Asociación "Meter", que cumple tres décadas de trabajo en la defensa de los menores frente a los abusos, elogiando su labor en prevención y acompañamiento a las víctimas. La mención reafirma una de las líneas constantes del papado de León XIV: la protección de los más vulnerables como eje central del mensaje de la Iglesia. La jornada del domingo reunió en torno al Papa una diversidad de causas —la libertad de prensa, la paz internacional y la defensa de la infancia— que el Pontífice articuló bajo un mismo llamado a la responsabilidad colectiva y a la acción concreta frente a las injusticias del mundo.