El papa León XIV recibió en audiencia en el Palacio Apostólico a Sarah Mullally, arzobispa de Canterbury y máxima autoridad espiritual de la Iglesia anglicana, en un encuentro de alto valor simbólico para el diálogo ecuménico entre ambas tradiciones cristianas. Mullally, proclamada líder del anglicanismo el pasado 25 de marzo, es la primera mujer en alcanzar el primado de una iglesia que profesan 97 millones de personas en el mundo, y llegó a Roma para una peregrinación de cuatro días. El sumo pontífice oró junto a ella en la Capilla Urbano VIII y evocó el histórico encuentro entre el papa Pablo VI y el entonces arzobispo de Canterbury, Michael Ramsey, ocurrido hace exactamente 60 años, en una señal de continuidad con décadas de diálogo teológico entre las dos iglesias.

Durante su discurso, León XIV fue enfático respecto de la responsabilidad compartida de avanzar hacia la unidad. Citando palabras del papa Francisco dirigidas al primado anglicano en mayo de 2024, señaló que "sería un escándalo si, debido a nuestras divisiones, no cumpliéramos con nuestra vocación común de dar a conocer a Cristo". Y agregó en primera persona: "También sería un escándalo si no siguiéramos trabajando para superar nuestras diferencias, por muy irreconciliables que parezcan". El pontífice destacó las décadas de diálogo emprendidas con la meta de restaurar la plena comunión en la fe y la vida sacramental entre católicos y anglicanos.

El encuentro entre León XIV y Mullally condensa en un solo momento dos hitos históricos: la llegada al pontificado del primer papa latinoamericano de origen estadounidense y el ascenso de la primera mujer a la cima de la comunión anglicana. Ambas novedades reflejan transformaciones profundas en el cristianismo global y otorgan un peso particular a este diálogo, que busca tender puentes sobre diferencias doctrinales que se remontan al siglo XVI. El papa concluyó su discurso agradeciendo la visita de Mullally y expresando su deseo de que católicos y anglicanos continúen "caminando juntos en amistad y diálogo".