El Papa León XIV apoyaría a Perú en un duelo futbolero

Una respuesta futbolera del Papa León XIV se viralizó en las últimas horas, mientras se va acercando el Mundial 2026. El Sumo Pontífice, quien es estadounidense, fue consultado sobre a quien apoyaría en un hipotético duelo entre Perú (donde vivió por décadas) y Estados Unidos (su país de origen).

En aquel reportaje de 2025, se atrevió a decir el país por el cual hincharía si se concretara ese partido: “Probablemente apoyaré a Perú”. El líder de la religión cristiana nació en Chicago, pero vivió por décadas en Perú y dejó en claro que es su país del corazón.

Este hipotético encuentro entre Perú y Estados Unidos no podrá concretarse en el Mundial 2026. El elenco peruano no logró obtener su pase para el certamen tras ubicarse noveno en la tabla de Eliminatorias de la Conmebol. Las selecciones que sí picaron su boleto tras definir los repechajes a lo largo de marzo fueron: Turquía, Suecia, República Checa, Bosnia y Herzegovina, RD Congo e Irak.

Los turcos superaron a Kosovo por 1 a 0, los suecos ganaron 3 a 2 sobre la hora frente a Polonia, los checos se clasificaron por penales ante Dinamarca, los bosnios dieron el batacazo ante Italia, los congoleños vencieron por 1 a 0 a Jamaica y los iraquíes derrotaron 2 a 1 a Bolivia.

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