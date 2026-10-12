El Santo Padre León XIV ingresará este martes 13 de octubre a última hora de la mañana al Policlínico Agostino Gemelli de Roma para someterse a una intervención quirúrgica de extirpación de un nódulo pulmonar circunscrito. Así lo confirmó el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, tras el anuncio formulado por el propio Pontífice durante el rezo del Ángelus dominical. De acuerdo con las precisiones oficiales, la dolencia fue detectada en recientes revisiones médicas de rutina y se prevé una estancia hospitalaria de aproximadamente una semana para completar el proceso de recuperación postoperatoria.

A pesar de la inminente cirugía, el Papa mantuvo sus audiencias matutinas en el Palacio Apostólico, aunque el procedimiento obligó a reestructurar las actividades vaticanas, entre ellas el encuentro conmemorativo sobre la exhortación apostólica Amoris laetitia en la Sala Pablo VI. La misa central prevista para el miércoles 14 en la Plaza de San Pedro pasará a ser presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle, decano del Colegio Cardenalicio, ocasión en la que la comunidad eclesial rezará por la salud del obispo de Roma. Asimismo, por decisión expresa del Pontífice, el informe final de síntesis de la cumbre no será publicado hasta que pueda ser revisado directamente por él tras recibir el alta médica.

El anuncio de la intervención quirúrgica generó inmediatas muestras de afecto y solidaridad por parte de referentes religiosos, líderes políticos y fieles de los cinco continentes. Desde la Santa Sede destacaron la disposición del Pontífice para continuar en contacto con el desarrollo de la agenda eclesial una vez finalizado el periodo de reposo recomendado por el equipo médico del Policlínico Gemelli.